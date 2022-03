Neues Musikformat in der ARD - „Playlist of my Life“ – Künstler gehen auf Zeitreise in ihre Jugend

Jeanette Biedermann und Gregor Meyle moderieren ein neues TV-Musikformat: „Playlist of my Life“ wird vom MDR produziert und ab Samstag in der ARD ausgestrahlt. Sieben Folgen sind bisher aufgezeichnet, doch die mit Gil Ofarim liegt auf Eis.