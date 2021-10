Leipzig

Das Motto des Opernballs lautet in diesem Jahr „Freude schöner Götterfunken“. Bevor das gesellschaftliche Event zum 26. Mal in der Leipziger Oper eröffnet wurde, flanierten die festlich gekleideten Gäste über den Roten Teppich – vorbei an den Fotografen und Kameraleuten.

GNTM-Finalistin Taynara Wolf und Model Amina Lohmeyer

Blitzlichtgewitter für Schauspielerin und GNTM-Finalistin Taynara Wolf (rechts) mit Model Amina Lohmeyer aus Leipzig. Quelle: André Kempner

Die Schauspielerin Taynara Wolf, Finalistin in der TV-Castingshow Germany-Next-Topmodel in Staffel elf, und bekannt aus der TV-Serie „Der Lehrer“, sorgt im Angelina-Jolie-Look für Blitzlichtgewitter. Die 25-jährige Hessin trägt ein rückenfreies, blütenweißes Vintagekleid. „Den Rückenausschnitt hat meine Mutter, die eigentlich Sportlehrerin ist, angepasst. Sie ist ein Nähtalent und hat schon viele meiner Red-Carpet-Outfits aufgehübscht“, so Wolf. An ihrer Seite Amina Lohmeyer, die sie beim Dreh für den Kinofilm „Julia muss sterben“ kennenlernte. Ganz zufällig tragen beide Frauen die gleichen Handtaschen von einer Pariser Marke. Das Leipziger Model glänzt in einem pinkfarbenen Designerkleid des Italieners Emilio Pucci. „Wir flanieren, sitzen nicht am Tisch, denn das ist uns zu langweilig“, meint die 37-Jährige.

Designerin Silke Wagler mit Partner Steve Rosenstock

„Wagler-Dynastie“: Designerin Silke Wagler (Mitte) mit Mann Steve Rosenstock und ihrem Patenkind Milli Rost auf dem Roten Teppich. Quelle: André Kempner

Die Leipziger Designerin Silke Wagler, die über 30 Jahre im Modegeschäft arbeitet, tanzt erstmalig mit ihrem Mann, dem Unternehmer Steve Rosenstock, auf dem Parkett. Sie werden das größte Leipziger gesellschaftliche Event am Augustusplatz gemeinsam mit Kunden und Freunden am Tisch verbringen. „Für uns ist der Opernball der Aufbruch in eine neue Zeit. Wir wollen durchstarten in Leipzig für Leipzig. Heute Abend feiern wir getreu dem Motto opulent, luxuriös und sexy. Beim Ball der Bälle in Leipzig ist jeder ein Star“, sagt die Modedesignerin freudestrahlend. In einem goldfarbenen Kleid schwebt die Künstlerin mit ihrem Mann im Smoking, über den roten Teppich. Dabei ist auch ihr Patenkind Milli Rost, die ein Wagler-Kleid aus Seidenbrokat in Grün und Rosenholz trägt. Bei der Tombola, deren Erlöse der Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ zugutekommen, wird auch ein echtes Wagler-Kleid im Wert von 2790 Euro die Besitzerin wechseln.

Lars Krumbholz mit Partnerin Jette Finck

Lars Krumbholz (Porsche Zentrum Leipzig) mit Partnerin Jette Finck aus Leipzig. Quelle: André Kempner

Lars Krumbholz vom Porsche Zentrum Leipzig freut sich, dass der Ball in diesem Jahr wieder stattfinden kann. „Die Veranstaltung ist etwas sehr Besonderes und ein Augen-, Ohren- und Gaumenschmaus“, sagt der Geschäftsführer mit Blick auf seine Partnerin Jette Finck. Die Aigner-Storemanagerin trägt ein eng geschnittenes schulterfreies Kleid in Blau, das sie beim Dresdner Designer Uwe Herrmann (bekannt aus der TV-Doku-Serie „Zwischen Tüll und Tränen“) geshoppt hat. „Passend zu den Leipzig-Farben und dem Motto des Balls“, schwärmt sie. Auch ihr Mann hat sich in Schale geworfen, trägt einen klassischen, schwarzen Smoking, Fliege, Hosenträger und Lackschuhe. Beide sind an ihrem sechsten „Liebesfeiertag“ besonders glücklich, weil sie Freunden und Kunden ohne Masken treffen können, um gemeinsam das Tanzbein zu schwingen.

Profitänzer Tina Spiesbach und Oliver Thalheim

Die Tänzer Oliver Thalheim und Tina Spiesbach werden die Opernballgäste auch auf dem Parkett begeistern. Quelle: André Kempner

Mit einem hochgeschlitzten Samtkleid begeistert Tänzerin Tina Spiesbach, die vor Kurzem den Breakdancer André Hepke geheiratet hat. Das Kleid stammt vom französischen Designer Alexander Vauthier. „Sonst glitzere ich auf dem Parkett, heute liebe ich es schlicht, aber sexy“, sagt sie. Tanzpartner Oliver Thalheim trägt einen „smokingähnlichen“ Anzug mit Seidenrevers, Einstecktuch und Fliege, aber ohne Socken. Styling-Profi und Breuninger-Chef Marcus Kahl habe ihm erklärt, je enger, desto kürzer darf die Hose sein. Das Tanzpaar wird die Gäste später mit einer Tango-Vorstellung auf dem Parkett verzaubern.

Designerin Eva Lutz

Designerin Eva Lutz ist ein gern gesehener Gast in Leipzig. Quelle: André Kempner

Die Designerin Eva Lutz, langjähriges Jurymitglied beim Fashion Award des Leipziger Opernballs, der in diesem Jahr nicht stattfinden kann, freut sich trotzdem dabei zu sein. Das selbst designte Outfit besticht durch seine Schlichtheit: „Für den Rock habe ich fließendes, recyceltes Polyester verwendet. Ein bisschen Glitzer getreu dem Motto ’Freude schöner Götterfunken’, ein weites Hemd und eine silberfarbene Clutch“, so die Mode-Expertin.

Gudula Kienemund (Oper Leipzig) und Volker Stößel (SAB)

Pressesprecherin Gudula Kienemund und Kollege Volker Stößel standen gemeinsam auf dem Roten Teppich. Quelle: André Kempner

Die Pressesprecherin der Oper Leipzig, Gudula Kienemund, geht ausnahmsweise mal nicht zum Arbeiten ins Opernhaus. Gemeinsam mit SAB-Pressemann Volker Stößel verbreitet sie gute Laune auf dem Roten Teppich. „Auf der Suche nach meinem Traumkleid war ich in Berlin, München und im World Wide Web unterwegs. Gefunden habe ich es allerdings in der Eisenbahnstraße um die Ecke“, plaudert die Kommunikationsexpertin, die auch im Leipziger Osten wohnt. Ein türkischer Schneider habe ihr das lilafarbene Viskose-Kleid mit den Fledermausärmeln, Strasssteinen und Perlen genäht. Ihr Begleiter trägt einen glänzenden Anzug mit einem weißen Hemd aus dem MDR-Kostümverleih für nur drei Euro, wie er verrät.

Radiologin Martina Klinner-Rehfeld mit Ehemann Wolfgang

Dr. Martina Klinner-Rehfeld mit Ehemann Wolfgang aus Jena. Quelle: André Kempner

Bereits das dritte Mal schreiten Martina Klinner-Rehfeld und ihr Mann Wolfgang über den Roten Teppich des Leipziger Opernballs. Das Paar kommt aus Jena angereist, weil Leipzig einfach eine wunderschöne Stadt sei. Die Radiologin trägt ein Glitzerkleid mit Volantrock von Designer Talbot Runhof aus München, das entweder in Rot oder Schwarz glänzt.

JoAnn Wylegalla und Lucas Pfeifer aus Leipzig

Premiere für JoAnn Wylegalla und Lucas Pfeifer aus Leipzig auf dem Roten Teppich des Opernballs. Quelle: André Kempner

Ihrem ersten Opernball am Augustusplatz fiebern JoAnn Wylegalla und ihr Freund Lucas Pfeifer aus Leipzig entgegen. Das Ballkleid mit einem schwarzen, fließenden Rock und einem Tüll-Oberteil, das mit goldenen Glitzersteinen besetzt ist, hat die Studentin in einem Geschäft in der Südvorstadt erworben. Ihre langen blonden Haare trägt sie hochgesteckt – geschmückt mit einer goldfarbenen Spange. Das Paar, das sich beim Management-Controlling-Studium kennengelernt hat, wird im Saal seinen Platz einnehmen, um die besondere Atmosphäre zu genießen.

Margarete und Thomas Meißner aus Thüringen

Das erste Mal auf dem Opernball zu Gast: Dr. Margarethe Meißner und Ehemann Thomas aus Artern in Thüringen. Quelle: André Kempner

Zeitiges Kommen sichert gute Plätze, sagte sich ein Paar vom Kyffhäuser, die kurz nach 17 Uhr als Erste über den Roten Teppich schritten. Dr. Margarete Meißner ist von Kopf bis Fuß in Türkis gekleidet, ihr Ehemann Thomas trägt Smoking mit einer türkisfarbenen Fliege. „Mein Kleid stammt von einem spanischen Designer, der Hut ist aus England und den Smoking haben wir auf der Queen Mary 2 gekauft“, erzählen die Weltenbummler aus Artern. Beinahe wäre ihr erster Opernball ins Wasser gefallen: Die Thüringerin hatte sich das Bein gebrochen und kann erst seit ein paar Tagen wieder besser laufen. „Einen Walzer werden wir auf jeden Fall tanzen“, sagt sie hoffnungsvoll.

Von Regina Katzer