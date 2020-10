Pedalritter Sven Fest erfüllt sich in der Leipziger City einen Traum 

Leipzig

Sven Fest liebt das Fahrradfahren und hat es seiner dreijährigen Tochter Frida vererbt: „Die Kleine ist sehr affin, auch durch ihre älteren Brüder. An den Wochenenden macht die Familie samt lauffreudigem Hund gemeinsame Ausflüge. Zwei Kilometer zieht die Jüngste auf ihrem Kinderrad durch“, plaudert der dreifache Familienvater und Besitzer des „eBike Store Leipzig“.

Vom Kfz-Mechaniker zum Verkäufer

Der 48-Jährige hat zu DDR-Zeiten die beliebte Kfz-Mechaniker-Lehre absolviert, wechselte mit 23 Jahren familienbedingt in den Einzelhandel für Obst und Gemüse, um seiner erkrankten Mutter unter die Arme zu greifen. „Ich fand damals Gefallen am Verkauf und blieb dabei“, erzählt der Geschäftsmann.

Das Radeln entdeckte er als Siebenjähriger: Mit dem Drahtesel seines verstorbenen Großvaters, einem silbernen Diamant-Sportrad, fuhr er jeden Tag von Leipzig-Burghausen in die Südvorstadt, um seine Freunde zu sehen. „Meine Eltern waren aufs Land gezogen, und ich bin jeden Tag zu meinen Kumpels in die Stadt gedonnert. Mit einem viel zu großen Fahrrad“, erinnert sich Sven Fest.

Mit dem E-Bike unterwegs

Viele Jahre war der Leipziger in größeren Fahrradläden beschäftigt und hat auch als Geschäftsführer Erfahrungen gesammelt. „Vor zwei Jahren habe ich meinen ersten eBike Store im Leipziger Westen eröffnet. Jetzt zieht es mich auch in die Innenstadt, um in einem Pop-Up-Store zu testen, wie das Thema Verkauf in der City läuft.“

Heute schätzt er das Elektrofahrrad für ein entspanntes Radeln, mit dem jeder nicht schneller, sondern einfach weitere Strecken bewältigen kann.

Von Regina Katzer