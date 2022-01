Leipzig

Gerüchte kursierten schon lange, jetzt ist es offiziell: Hinter den Kulissen des Leipziger Opernballs gibt es einen personellen Wechsel. Danilo Friedrich-Goodall ist als Geschäftsführer und Mitinhaber der Opernball Leipzig Production GmbH ausgestiegen. Grund: Der Rechtsanwalt geht beruflich neue Wege, hat eine Stelle im Bundesverteidigungsministerium in Berlin angetreten und verlässt Leipzig. Als Bonbon lüftete der Jurist zum Abschied nach zehn Opernball-Jahren sogar noch ein gut gehütetes Geheimnis – dass er nicht einmal tanzen kann.

Umsatz mehr als verdreifacht

Bislang kümmerte sich der 45-Jährige um die kaufmännischen und juristischen Belange des Glamour-Events. „Ich bin unglaublich stolz auf das, was in den letzten zehn Jahren erreicht werden konnte“, schreibt er in einem Brief an langjährige Weggefährten. Der Ball habe seinen Umsatz mehr als verdreifacht, die Medienreichweite habe sich erheblich vergrößert und selbst die unschöne Pandemie sei gut überstanden worden. Mit dem neuen Jahr übergibt Danilo Friedrich-Goodall nun seinen Teil der Verantwortung an Maxi Fenger. Die 28-Jährige lebt in Leipzig und arbeitet im väterlichen Baustoffunternehmen Fenger Gruppe in Kemberg (Sachsen-Anhalt). Dort ist sie Prokuristin und Geschäftsführerin. Die letzten drei Leipziger Opernbälle hat Maxi Fenger als Gast miterlebt, denn das Familienunternehmen engagiert sich seitdem als einer der Hauptsponsoren.

War Till Lindemann mit auf dem Opernball?

Dieser Gast an Tisch 8 sorgte beim letzten Leipziger Opernball für Aufsehen. Es könnte Till Lindemann von Rammstein gewesen sein, getarnt und verkleidet. Quelle: Volkmar Heinz / Leipzig report

Beim letzten Ball am 30. Oktober 2021 waren die Fengers natürlich auch mit auf dem Leipziger Ballparkett. An ihrem Tisch 8 im Saal gab es gegen Mitternacht ein kleines Blitzlichtgewitter, die Fotografen schossen sich auf einen auffälligen Gast ein – es soll Till Lindemann gewesen sein, Frontmann der Band Rammstein, maskiert mit Brille, Schnauzbart und Perücke. Öffentliche Erklärungen gibt es dazu keine. Der 59-jährige gebürtige Leipziger ist mit den Fengers befreundet, war mit ihnen auch schon bei RB Leipzig in der VIP-Loge. Übrigens ist auch Lindemanns Ex-Freundin Sophia Thomalla (32) im Baustoffgeschäft unterwegs, als Markenbotschafterin und Gesellschafterin von „Schüttflix“, einer Logistik-App für die Schüttgutbranche.

Nächster Ball ist am 24. September

Maxi Fenger hat also nun die Gesellschaftsanteile von Danilo Friedrich-Goodall gekauft und erfüllt sich damit „einen Herzenswunsch“, wie sie in einem kurzen Statement mitteilt. Die 28-Jährige hat Wirtschaft studiert und Eventerfahrung bei Auslandsaufenthalten gesammelt, unter anderem für die Außenhandelskammer Moskau. Einarbeiten wird sie sich an der Seite von Vivian Honert-Boddin (59), die als Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Opernball GmbH an Bord bleibt und weiterhin den künstlerisch-kreativen Bereich verantwortet. Mit ihrem kleinen Team von Mitarbeiterinnen wollen die beiden Frauen in diesen Tagen mit der Vorbereitung des 27. Leipziger Opernballs am 24. September beginnen. Vivian Honert-Boddin freut sich auf frische Impulse und dankt ihrem langjährigen Geschäftspartner: „Ich freue mich für ihn, dass er nun wieder ganz seinem Beruf und seiner Berufung folgen kann, und wünsche ihm für den Neuanfang alles Gute.“

Von Kerstin Decker