Peter Maria Schnurr zu Sachsens Spitzenkoch gekürt – zwei Neueinsteiger aus Leipzig

Leipzig

Peter Maria Schnurr (50) ist vom Restaurantführer „ Gault&Millau“ erneut zu Sachsens Spitzenkoch gekürt wurden. Der Küchenchef des Leipziger Restaurants „Falco“ erhielt bei 20 möglichen Punkten eine Bewertung von 19. Damit verteidige er den Spitzenplatz „souverän und unangefochten“, teilte „ Gault&Millau“ am Montag mit. Nur acht Köche in Deutschland seien höher bewertet worden.

Platz zwei teilen sich mit jeweils 17 Punkten Detlef Schlegel vom „Stadtpfeiffer“ in Leipzig sowie Benjamin Unger vom „ St. Andreas“ in Aue. Als „Aufsteiger des Jahres“ wurde Marcus Blonkowski vom „Genuss-Atelier“ in Dresden mit 15 Punkten bedacht.

Detlef und Petra Schlegel leiten seit 2001 das Restaurant Stadtpfeiffer im Leipziger Gewandhaus. Quelle: Gert Mothes

Felix und Frieda in den Punkten

Drei neu eröffnete Restaurants haben es auf Anhieb in die Punkteränge geschafft: Das „Felix“ in Leipzig mit Koch Thomas Lade erhielt ebenso 14 Punkte wie das „Frieda“ in Leipzig mit Andreas Reinke und Lisa Angermannund das „Laurus“ in Hartmannsdorf mit der erst 24 Jahre alten Köchin Hanna Lehmann.

Lisa Angermann und Andreas Reinke im Restaurant Frieda in Leipzig. Quelle: Kempner

Die Tester bewerteten insgesamt 37 Restaurants in Sachsen. Im Vergleich zur Vorjahresausgabe des „ Gault&Millau“ wurden sechs neu aufgenommen und drei gestrichen.

Gourmethauptstadt Wernigerode

Die gut 33.000 Einwohner zählende Stadt Wernigerode im Harz ist nach Ansicht des Gastronomie-Führers „ Gault&Millau“ die Gourmet-Hauptstadt Sachsen-Anhalts. Gleich zwei Restaurants bekamen 15 von 20 möglichen Punkten. Dabei kürten die Tester Jürgen Kettner vom „Pieket“ zur Neuentdeckung des Jahres, während Robin Pietsch mit seinem „Zeitwerk“ seine 15 Punkte aus dem Vorjahr verteidigen konnte.

Kettner ernannten die Tester zum „Japan-Freak“, der „sehr von Nippons Küche beeindruckt ist und deren Würze gerne mit Regionalem liiert“, wie sie erklärten. Bei Pietsch hoben sie hervor, dass er „mit Produkten aus einem Umkreis von maximal 50 Kilometern“ arbeite.

Weitere acht Restaurants in Dessau, Ilsenburg, Naumburg, Quedlinburg, Magdeburg, Tangermünde, noch einmal Wernigerode und Zerbst bekamen 14 Punkte, ebenfalls nach Tangermünde ging eine 13-Punkte-Wertung.

Von LVZ