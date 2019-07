Leipzig/Machern

OBM Burkhard Jung, Ministerpräsident Michael Kretschmer, FDP-Chef Christian Lindner und Justizminister Sebastian Gemkow - bei der Spenden-Gala der GRK-Golf-Charity wird zur Stunde parteienübergreifend Gutes getan. Im Westin-Hotel steigt der Höhepunkt der 12. Ausgabe der 2008 von Steffen Göpel initiierten Veranstaltung zu Gunsten benachteiligter Kinder. Die Promi-Dichte aus Politik, Sport, Showbizz ist so hoch wie nie. Stars wie Jan-Josef Liefers, Anna Loos, Stefan Kretzschmar, Neo Rauch, Timo Werner, Heinz Hoenig, Ralf Rangnick, Waldemar Hartmann und Uschi Glas haben den Weg nach Leipzig gefunden.

Um Mitternacht findet die von Göpel und Jung geführte Versteigerung statt. Unter den Hammer kommen unter anderem ein Gemälde von Neo Rauch, ein Bolide von Sternauto, eine Uhr von Wempe und Kostbarkeiten aus dem Bauchladen von Charity-Partner RB Leipzig. OBM Jung, seit 2008 Schirmherr der GRK-Charity, bat die rund 400 Gäste, Herzen und Brieftaschen zu öffnen. Jung, der just selbst Vater-Freuden genießt: „Es ist das größte Geschenk, Leben zu schenken und ein Kind aufwachsen zu gehen.“ Danach zitierte Jung Goethe: „Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“ Und: „Wir müssen Kinder in Not helfen, Eltern unterstützen. Hör ja nicht auf, Steffen Göpel. Wir brauchen diese Veranstaltung.“

Zur Galerie Höhepunkt des 12. GRK Golf Charity Masters war die Gala am Abend, bei der exklusive Preise für einen guten Zweck versteigert werden sollten. Unter den Hammer kommen sollten etwa das Gemälde „Der Anbräuner“ von Neo Rauch und ein Privatkonzert der Sängerin Alice Merton („No Roots“). (Bilder: André Kempner)

Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen eröffnet GRK-Golf-Charity-Parcours

Prominent: Göpel & Friends glühen in Trattoria No. 1 vor

Von Guido Schäfer