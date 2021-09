Promis spenden auf Leipziger Schutzengel-Gala 107.000 Euro

Leipzig

Am Ende standen stolze 107.000 Euro für den guten Zweck zu Buche. Zum neunten Mal hatte die Mukoviszidose-Selbsthilfe am Sonnabend zu einer Schutzengel-Gala geladen. Insgesamt 230 Gäste kamen ins Haus Leipzig und erlebten einen mitreißenden und emotionalen Abend. „Wir müssen uns ständig etwas einfallen lassen, um wahrgenommen zu werden“, sagte Initiator und Vereinsvorsitzender Daniel Kemp. „Die Krankheit macht auch keine Pause!“ Seine zehnjährige Tochter leidet an Mukoviszidose. Es sei nicht einfach gewesen, in pandemischen Zeiten eine solche Gala zu organisieren. Die Schirmherrschaft übernahm Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU).

Zum Finale sang Gregor Meyle „Hey Jude“

TV-Moderator Harry Wijnvoord führte durch den Abend. Auf und vor der Bühne hatten Prominente wie Schauspieler Heinz Hoenig, Eisschnellläuferin Gunda Niemann-Stirnemann, die Influencer Sam Dylan und Rafi Rachek sowie Sternekoch Robin Pietsch ihren Spaß. Letzterer steuerte auch ein Drei-Gänge-Menü bei. Die Versteigerung eines Werkes von Neo Rauch und Rosa Loy spülte ebenso Geld in den Spendentopf wie das Höchstgebot für eine mit Blattgold veredelte Schutzengel-Figur der Designerin Daniela Steinbach-Wirtz.

Musikalisch beeindruckte insbesondere die Leipziger Sängerin Anima mit ihrem ersten Auftritt vor großem Publikum. Auch Alexander Knappe, Annemarie Eilfeld und David Whitley heimsten viel Applaus ein. Gregor Meyle war mit seiner Band erst spät am Abend dran, schaffte aber dennoch, dass zu „Hey Jude“ von den Beatles so gut wie alle mitsangen. Mit nach Hause nahmen die Gäste außer schönen Erinnerungen auch ein neues Datum: Am 27. August 2022 soll im Haus Leipzig die nächste Schutzengel-Gala stattfinden.

Von LVZ