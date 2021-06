Leipzig

 Die Casting-Tour für die diesjährige RTL-Show „Das Supertalent“ macht in Leipzig Station. Leipzig ist eine von zehn Städten – und die einzige in den neuen Bundesländern -, in denen noch unentdeckte Stars vor der Vorrunden-Jury auftreten und sich ums Weiterkommen bewerben können.

Die Leipziger Schlangenfrau Eliza schaffte es auf diesem Weg 2016 bis ins Finale, wo sie schließlich den vierten Platz belegte. Inzwischen ist sie eine international gefragte Kontorsionistin, die bereits in Las Vegas aufgetreten ist. Als zehnjähriges Mädchen war Alina Ruppel sogar schon in der allerersten „Supertalent“-Staffel 2007 aufgetreten. Damals fand Jurychef Dieter Bohlen sie noch zu jung und vertröstete sie auf später. 

Als zehnjähriges Mädchen war Alina Ruppel zum ersten Mal beim "Supertalent" am Start.

Wen es genauso ins Rampenlicht zieht, der kann ohne Voranmeldung zum offenen Casting kommen. Es findet am Freitag, 11. Juni, von 10 bis 18 Uhr im Penta-Hotel, Großer Brockhaus 3, statt. Jeder ist willkommen, ob Einzeltalent oder Gruppe, jung oder alt, Mensch oder Tier, Laie oder Profi. In den vergangenen Jahren hatten in Leipzig vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten aus den neuen Bundesländern ihr Glück versucht. Wer sich weder in Leipzig noch in einer anderen Stadt vorstellen kann, hat die Möglichkeit, sich online zu bewerben und von zuhause aus oder unterwegs gecastet zu werden.

Ausgestrahlt wird die diesjährige 15. „Supertalent“-Staffel dann im Herbst. Mit neuer Jury und neuen Moderatoren: Dieter Bohlen und Bruce Darnell sind nicht mehr dabei. Die neuen Namen sind noch nicht bekannt gegeben.

