Leipzig

Es wird rockig beim 25. Leipziger Opernball: Als Stargast um Mitternacht tritt am 26. Oktober Reibeisen-Röhre Bonny Tyler (68) auf. Begleitet wird sie vom Berlin Show Orchestra. Auf der großen Bühne im Saal will sie mit Hits wie „Total eclipse of the heart“ oder „Holding out for a hero“ die Leute von den Stühlen reißen und auf die Tanzfläche holen.

Jubiläumsball ist ausverkauft

„Eine Frau mit Format, die eine unglaubliche Power hat. Sie wird unseren Jubiläumsball mit Welthits rocken – ich freu’ mich drauf“, so Vivian Honert-Boddin von der Opernball GmbH. Seit zwölf Jahren Cheforganisatorin des Balls, ist die 25. Ausgabe für sie ein besonderes Ereignis: „ Leipzig will diesen Ball. Und für mich ist es eine Herzensangelegenheit. Es gab schon Momente, in denen man aufgeben wollte. Aber der Erfolg hat uns recht gegeben. Wir sind sehr dankbar für die Begeisterung der Bürger, die zum Opernball kommen, ihn seit 25 Jahren mittragen und unterstützen, denn allein ist ein solches Projekt nicht zu stemmen.“ Die glamouröse Nacht steht in diesem Jahr unter dem Motto „La Dolce Vita in Südtirol“. Die Tickets sind längst ausverkauft.

50 Jahre Bühnenerfahrung

Bonny Tyler hatte schon in der Vergangenheit auf dem Wunschzettel der Ballorganisatoren gestanden – in diesem Jahr wird der Wunsch Wirklichkeit. Die gebürtige Waliserin steht seit 50 Jahren auf der Bühne. Im März hat sie ein neues Album veröffentlicht, ihr 17. Studioalbum. Seit dem Frühjahr tourt sie durch Deutschland und Europa. Nach wie vor steht sie mit beiden Beinen im Showbusiness: „Ich habe auf der ganzen Welt performt und liebe es immer noch, auf der Bühne zu stehen, um meine fantastischen Fans zu unterhalten.“ 1991 sang sie im letzten Schimanski-Tatort mit Götz George die von Dieter Bohlen geschriebene Ballade „Against the wind“. Mitte der Neunzigerjahre wurde es ruhiger um sie, 2005 erschien ihr vorerst letztes Album. Im Rahmen ihres Comebacks trat sie 2013 für Großbritannien beim Eurovision Song Contest an und landete auf Platz 19.

Von Kerstin Decker