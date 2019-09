Sachsen-Sail: Wirtschaftskapitäne in Südspanien unterwegs

Leipzig

48 Wirtschaftskapitäne sind an Bord der „ Santa Maria Manuela“ gegangen. Diesmal führte die Tour der Sachsen-Sail die regionalen Unternehmer von Sevilla nach Malaga. In Sevilla, der Hauptstadt der südspanischen Region Andalusiens, standen ein Wirtschaftsforum und Gespräche mit dortigen Firmen auf dem Programm. Organisiert hat das die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig ( IHK). „Leinen los“ hieß es am nächsten Tag. Ohne Handy-Empfang gab es auf hoher See die Gelegenheit für intensive Gespräche. Fachvorträge etwa über den Ausstieg aus der Kohle oder die digitale Transformation rundeten das Programm ab. Sonntag legte das Schiff mittags in Málaga an. Am Abend ging es zurück nach Leipzig.

Der Viermast-Gaffelschoner „Santa Maria Manuela“ war mit 48 Wirtschaftskapitänen aus Sachsen von Sevilla nach Málaga unterwegs. Quelle: Pixapool

Anliegen des Vereins Sachsen Sail Club Leipzig ist es seit 2000, mit dem jährlichen Segeltörn den Freistaat über die Landesgrenzen hinweg bekannter zu machen und neue wirtschaftliche Kontakte zu knüpfen.

