Leipzig

Am Freitagabend tauschten Ärzte, Tierärzte und Apotheker ihre weißen Kittel gegen gepflegt-elegante Sommerkleidung und fanden sich an weiß gedeckten Gartentischen im Freisitz am Haus Auensee zusammen. Einer von ihnen tauschte auch noch das Skalpell gegen Schlagzeugstöcke und heizte den Gästen mit seiner Rockband Momentum kräftig ein. Besonders bei „Sledgehammer“ gab der Drummer Dr. Jörg Hammer alles. Ansonsten kümmert er sich als Chef der Thonbergklinik um gebrochene Knochen und überdehnte oder gerissene Bänder.

Medizin nicht zu eng denken

Die „Leipziger Sommermedizin 2019“ feierte Premiere. „Statt des jährlichen Ärzteballs, bei dem die Mediziner unter sich blieben, wollen wir zum ersten Mal ein neues Konzept probieren. Bei einem lockeren Sommerfest, zu dem wir auch Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur eingeladen haben, sollen Ärzte und Apotheker über Fachgrenzen hinaus ins Gespräch kommen“, erklärte Prof. Dr. Edgar Strauch, Vorstand des Ärzte-Fördervereins-Leipzig e.V., der die Veranstaltung organisierte. Man dürfe Medizin nicht zu eng denken und müsse über den Tellerrand schauen, so der Urologe.

Gesundheitsministerin Klepsch freute sich auf entspannten Abend

Genau das ist das Grundprinzip von Sachsens Gesundheits- und Sozialministerin Barbara Klepsch ( CDU), die sich auf einen entspannten Abend mit netten Leuten freute. „Ein wahlkampffreier Termin“ sei das, lachte die Ministerin. Sie saß neben Erik Bodendieck, dem Präsidenten der Sächsischen Landesärztekammer, der unterstrich, dass es in diesen schwierigen Zeiten oftmals am Miteinander-Reden fehle. Umso wichtiger seien Treffen wie diese.

Auch Ex-Sozialministerin Clauß war dabei

Klepsch traf hier auch ihre Amtsvorgängerin, die Leipzigerin Christine Clauß, die sich gerade mit Volker Lux, dem Hauptgeschäftsführer der Leipziger Handwerkskammer, darüber unterhielt, wie wichtig die Gesundheitswirtschaft für Leipzig ist. Lux verwies auf die qualifizierten Hörgeräteakustiker und Orthopädiemechaniker. Beide begrüßten es sehr, dass dieser Abend, durch den Moderator Peter Escher führte, auch genutzt wurde, um für den Mukoviszidose-Selbsthilfe-Verein Spenden zu sammeln. Das sei eine sehr belastendende Krankheit, so Clauß.

An einem Nachbartisch saß Professor Dr. Uwe Köhler, Chef der Gynäkologie am St. Georg-Klinikum und Vizepräsident der Landesärztekammer, der das Treffen ideal fand, um sich hier mit Ärztekollegen und anderen Gästen in angenehmer Atmosphäre zu unterhalten. Gelegenheit dazu hatte er reichlich, auch mit seinem Gegenüber: Rainer Kock, dem stellvertretenden Leiter der Leipziger Niederlassung der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, zu der, so Kock, 50 Mitarbeiter gehören.

Geschäftsführer des Leipziger Herzzentrums: 25-jähriges Bestehen

Unter den zahlreichen Gästen in der lauen Sommernacht waren auch der Leipziger Allgemeinmediziner und Chef des Hartmannbundes in Sachsen, Dr. Thomas Lipp, Professor Dr. Stefan Langer, plastischer Chirurg am Universitätsklinikum, und Dr. Roland Bantle, Geschäftsführer des Leipziger Herzzentrums und des Helios Park-Klinikums. Bantle sagte, er freue sich über das „hohe Ansehen des Herzzentrums, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert“.

Rockband Momentum gibt alles

Weniger ans Herz, dafür umso mehr in die Beine gingen die nächsten rockigen Rhythmen der Band Momentum, zu denen die stimmgewaltige Jasmin Graf sang. Einige Gäste hielt es nicht mehr auf ihren Plätzen, sie zogen vor die Bühne und rockten einfach ab.

Jens Lehmann kam erst später

In Geduld üben musste sich dagegen Gabi Lehmann. Ihr Mann kam etwas später. Jens Lehmann, seit 2017 CDU-Bundestagsabgeordneter, hatte einen Wahlkampftermin nach dem anderen. Dabei geriet der tempogewohnte mehrfache Olympiasieger und Weltmeister im Radsport schon morgens ungewollt ins Stocken. Sein Peugeot gab an einer Ampel in Engelsdorf den Geist auf. Da war er auf dem Weg zu Ronald Pohle, um den CDU-Kandidaten im Landtagswahlkampf zu unterstützen. Er schaffte noch diesen und zwei weitere Wahlkampftermine, war zwischendurch beim Kinderradrennen auf der Rennbahn und spendete der Parkeisenbahn Schwellen. Als er dann am Haus Auensee ankam, wollten ihn gleich viele sprechen, darunter Achim Haas, CDU-Stadtrat und Vorsitzender des Freundeskreises der Bundeswehr, und Konsumvorstand Dirk Thärichen.

LVZ-E-Paper pünktlich auf Sendung

Unter den Gästen war auch der frühere Geschäftsführer der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft, Bernd Radestock, der mit Tochter Dr. Susanne Radestock, Enkel Bernard und Schwiegersohn Henri Tapsoba kam. Nicht nur ihn dürfte es gefreut haben, dass Christine Clauß Punkt 21.45 Uhr, als die E-Paper-Ausgabe der frischen LVZ fertig war, diese sofort herunterlud und allen am Tisch ihre topaktuelle Heimatzeitung zeigte.

Strauch und Hammer äußerten sich am Ende zufrieden mit dem neuen Veranstaltungsmodell. „Es darf kein Kastendenken geben. Die Medizin kann sich nicht nur selbst feiern. Hier hat sie das Leben getroffen“, so Hammer.

Von Anita Kecke