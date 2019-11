Sachsens Justizminister Gemkow engagiert sich für Mukuviszidose-Hilfe

Leipzig

Der große Veranstaltungssaal des Wirtshauses am Monarchenhügel war rappelvoll. Die Leipziger Rockband Momentum um Drummer Dr. Jörg Hammer, hauptberuflich Chef der Thonbergklinik, heizte am Samstagabend ordentlich ein. Die Tanzfläche war voll. Ein stimmungsvoller Benefiz-Rockabend. Plötzlich stopp. Professor Edgar Strauch, Vorstand des Leipziger Ärztefördervereins, der die Benefizveranstaltung gemeinsam mit dem Wirtshaus organisiert hat, trat ans Mikrofon und verkündete, dass er jetzt eigentlich ein Grußwort vorlesen wollte, aber der Absender sei persönlich gekommen. Da könne dieser doch gleich selbst…

Sebastian Gemkow auf der Bühne im Wirtshaus

Zur Überraschung der Gäste erschien Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow ( CDU) auf der Bühne. Noch am Freitag hatte Gemkow Kanzlerin Angela Merkel und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor dem CDU-Parteitag zum Gottesdienst in die Nikolaikirche begleitet. Am Samstagabend war für den 41-jährigen Hoffnungsträger der CDU dann Rockmusik angesagt – und gelebtes Bürgertum. Er sagte gut gelaunt in Meusdorf: „Sie erleben heute Abend mit dem Benefizkonzert der Rockband Momentum und ihrer Freunde zur Unterstützung der Mukoviszidose Selbsthilfe Leipzig e.V. eine typische Leipziger Erfolgsgeschichte.“

Justizminister übernimmt Schirmherrschaft über Benefiz-Veranstaltungsreihe

Er freue sich, dass der Leipziger Ärzteförderverein mit der Veranstaltungsserie „Medizin trifft…“ eine Möglichkeit der Begegnung von Akteuren der regionalen Gesundheitswirtschaft schaffe, darüber hinaus Menschen verschiedener Berufsgruppen zusammenbringe, die einen schönen Abend verbringen und dabei noch für Mitbürger mit gesundheitlichen Einschränkungen spenden. Er habe daher gern die Schirmherrschaft über diese Veranstaltungsreihe übernommen, sagte Gemkow, der unlängst von der CDU fast einstimmig zum Kandidaten für die Leipziger Oberbürgermeisterwahl am 2. Februar gekürt wurde. Im Gespräch mit der LVZ unterstrich er, dass ihm die Mukoviszidose-Selbsthilfe sehr am Herzen liege, weil dies nach wie vor eine unheilbare Krankheit sei, die das Leben der Betroffenen enorm einschränke und auch die Lebenserwartung verkürze.

Beide Söhne einer Leipzigerin an Mukoviszidose erkrankt

Mit im Saal waren auch zwei Mütter Kindern, die an Mukoviszidose erkrankt sind. Jeanette von Wolffersdorf, die stellvertretende Vorsitzende des Selbsthilfevereins, hat eine 16-jährige Tochter, die an der seltenen Erbkrankheit leidet und das Gymnasium besucht. Von Katja Quast, der Kassenwärtin des Vereins, sind beide Söhne (17 und 12 Jahre) an Mukoviszidose erkrankt, die 20-jährige Tochter nicht.

In Deutschland sind etwa 8000 Menschen von dieser Erkrankung betroffen, bei der eine Störung des Wasser- und Salztransports in die Körperzellen vorliegt. Dadurch bildet sich ein zähflüssiges Sekret, das Organe, wie Lunge und Bauchspeicheldrüse, irreparabel schädigt.

Freude über die Unterstützung

Von Wolffersdorf sagte der LVZ, dass der Verein eng mit dem Leipziger Universitätsklinikum zusammenarbeitet, wo derzeit etwa 70 an Mukoviszidose erkrankte Kinder behandelt werden. Das Spendengeld könne der Verein dringend gebrauchen, etwa für Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, eine Pflegekraft und auch, um die Forschung dieser noch immer unheilbaren Krankheit zu unterstützen. Beide Mütter sind berufstätig. Der ältere Sohn von Katja Quast macht gerade Ausbildung zum Steuerfachangestellten, der jüngere besucht die Albert-Schweitzer-Schule für Körperbehinderte. Beide Frauen strahlen Kraft und zupackenden Optimismus aus. An diesem Abend haben sie die Musik und die gute Stimmung genossen. „Das Leben ist schön“, sagte von Wolffersdorf mit einem zuversichtlichen Lächeln.

Musikalischer Überraschungsgast: Sängerin Jasmin Graf

Die Band Momentum, die handgemachten Rock der 80er Jahre bietet, hat sich noch einen Überraschungsgast auf die Bühne geholt: die stimmgewaltige Leipziger Sängerin Jasmin Graf. Bei all ihren Songs, von Sledgehammer ( Peter Gabriel) bis Simply the Best ( Tina Turner), tobt der Saal.

Gegen 23 Uhr geht Edgar Strauch mit der großen Spendenbox auf die Bühne, um sie dem Vereinsvorsitzenden der Leipziger Mukoviszidose-Selbsthilfe, Kevin Kretzschmar-Berthold, zu überreichen. Doch die etwa 800 Euro sind einigen Gästen zu wenig. So legen der Leipziger CDU-Stadtrat Achim Haas und Uwe Krasselt von der Schlehenapotheke in Leipzig-Paunsdorf, die schon gespendet hatten, gleich auf der Bühne noch einmal ordentlich nach.

Spendenaktion geht weiter

Am Ende zählt Edgar Strauch eine Spendensumme von 1200 Euro. Die stockt jene 3500 Euro für die Selbsthilfegruppe auf, die im August beim Sommerfest der Ärzte und Apotheker im Haus Auensee zusammenkam. Spätestens im kommenden August, wenn es wieder heißt „Medizin trifft…“ soll die Spendenaktion im Haus Auensee fortgesetzt werden. Und auch Eike Rabich, der Chef vom Wirtshaus am Monarchenhügel, freut sich auf eine weitere Folge der Spenden-Konzertreihe in Meusdorf.

Von Anita Kecke