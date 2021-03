Leipzig

Das Elbeweiderind-Team lädt am Sonnabend zum fünften Online-Koch-Event ein. Stargast beim sächsischen „Surf and Turf“ ist Prinzen-Sänger Jens Sembdner, der sich nicht nur auf der Bühne wohlfühlt, sondern auch in der Küche neben Partnerin Romina eine gute Figur macht. Beim Drei-Gänge-Menü, das von Gourmet-Koch Nils Jorra und Matthias Schneider zubereitet wird, stehen als Vorspeise ein Salat mit geröstetem Elbweiderind, als Hauptspeise gebackener Torgauer Karpfen und am Ende ein köstliches Dessert auf dem Speiseplan.

Eine Hoheit aus Wermsdorf

Der 54-jährige Prinzen-Sänger, der in Wermsdorf zur Welt kam, wuchs in Oschatz/Nordsachsen auf. Noch heute isst der in Potsdam lebende Künstler gerne Fisch und wenn es die Zeit erlaubt, fährt er zum traditionellen Abfischen nach Wermsdorf. „Bei Rind schrei’ ich aber auch sofort Ja“, plaudert Jens Sembdner gut gelaunt. Er freue sich aber auch auf die asiatische Karpfen-Interpretation von Profi-Koch Nils Jorra, den er am Sonnabend vor Ort kennenlernt. Zu Hause kocht der Prinz derzeit am liebsten eine kräftige Hühnersuppe, „denn nach dem Essen fühle ich mich richtig fit“.

Jens Sembdner beim Austrieb der Tiere im letzten Jahr. Quelle: Gitta Martini

Kochen mit Biolek

Die letzte Kochshow von Jens Sembdner liegt schon eine Weile zurück: In den Neunzigerjahren durften alle fünf Bandmitglieder der Popgruppe „Die Prinzen“ bei Kochlegende Alfred Biolek in die Töpfe schauen. „Die Produktion begann morgens um sieben Uhr und das Kölsch-Fass wurde zur gleichen Zeit angestochen“, erinnert sich der Prinz. Am Abend wurde die Sendung im Fernsehen ausgestrahlt – mit Variationen von der Bratwurst und lustigen Sängerknaben.

Show via Livestream

Beim Elbweiderind-Zuhause-Koch-Event kommen am Sonnabend ab 16.30 Uhr frische Zutaten aus der Region auf den Tisch. Veranstalter Matthias Schneider von der Firma „Hereford Elbweiderind Graditz“ bringt es auf den Punkt: „Wir sind keine Schicki-Micki-Küche, sondern wir arbeiten mit regionalen Produkten ohne lange Transportwege.“ Im Hauptgang gibt es heimischen Karpfen, der übrigens auch in der asiatischen Küche sehr beliebt ist und das leckere Elbweiderind aus der Region.

Anmeldung für Zutaten

Wer schnell ist, kann sich noch eine Kochtüte mit Zutaten sichern, die auch im Hofladen Leipzig-Liebertwolkwitz abgeholt werden kann. Es genügt eine E-Mail an info@hereford-graditz.de

Von Regina Katzer