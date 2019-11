Runder Geburtstag bei Melanie Marschke: Am 3. Dezember wird die Schauspielerin 50 Jahre alt. Auch an diesem Tag steht sie für die ZDF-Reihe „Soko Leipzig“ vor der Kamera – und am Abend wird gefeiert. „Ich bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe“, so die Wahlleipzigerin.