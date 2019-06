Staucha

Die Bibliothek von Schauspieler Peter Sodann im sächsischen Staucha, unweit von Riesa, beherbergt nicht nur Hunderttausende Bücher, sondern auch Brutstätten für Schwalben. Vor drei Jahren bauten die Vögel erstmals ihre Lehmnester an der Decke direkt über den Büchern. Seitdem lässt Familie Sodann die Schwalben jedes Jahr ins Haus, damit sie bis zum Abflug im September ungestört ihre Jungen aufziehen können.

Direkt unter der Decke sind links und rechts Schwalbennester im Bau. Quelle: Ina Ebert

„Um die Bautätigkeiten der Schwalben etwas zu lenken und die Schwalben und Bücher besser zu schützen und zu erhalten, habe ich mich an den Naturschutzbund (Nabu) Lößhügelland gewandt“, erzählt Peter Sodann. Anfang des Jahres installierten Naturschützer an einigen Stellen in der Bibliothek Kunstnester und Kotbrettchen. Die Kunstnester sind zwar bisher nicht bezogen worden, aber die Schwalben haben weitere Lehmnester gebaut und damit bestätigt, dass sie sich in der Bibliothek wohlfühlen.

Für das enge Miteinander von Bücherschatz und Schwalbenschutz hat der Ex-„Tatort“-Kommissar jetzt vom Nabu Sachsen eine Plakette mit der Aufschrift „Schwalben willkommen“ erhalten, die er auch gleich an der Tür anbrachte. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn der Schutz der Vögel ist uns ein großes Anliegen“, so Peter Sodann und seine Frau Cornelia Brenner-Sodann. Seit Sommer 2016 sind rund 500 sächsische Schwalbenfreunde mit der Plakette „Schwalben willkommen“ ausgezeichnet worden.

Von Kerstin Decker