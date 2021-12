Nachwuchsschauspielerin Isabella Krieger hat in diesem Jahr ihr Studium in Leipzig beendet. Nun bekommt sie ihre erste große Serienrolle: Sie steigt als Assistenzärztin bei „In aller Freundschaft – die jungen Ärzte“ ein. Am 23. Dezember ist sie erstmals auf dem Bildschirm zu sehen

