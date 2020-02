Schönschreiben: Für Jenny Falke eine Art der Meditation

Leipzig/Halle

Jenny Falke schenkt jedem Buchstaben eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Mehrmals setzt sie den Pinselstift ab, bevor eine Letter an die anderen gereiht ein kreatives Kunstwerk ergibt. Die 26-Jährige übt die Kunst des Handlettering, der sogenannten Schriftmalerei, aus und bringt sie auch anderen bei.

Handlettering-Künstlerin Jenny Falke. Quelle: Jenny Falke

Auf die Technik kommt es an

Als Jenny Falke 2017 ihre Hochzeit vorbereitete, begegneten ihr allen Ortes Poster, Einladungen, Tischkärtchen – verfasst in liebevoller Handschrift. „Ich war ganz traurig, weil meine eigene Handschrift viel zu schlecht dafür war“, erinnert sie sich. Nach der Hochzeit begab sie sich auf Recherche, fand heraus, dass man fürs Handlettering – das seinen Ursprung übrigens in der japanischen Kalligraphie mit Feder hat – nicht unbedingt eine schöne Handschrift braucht. Vielmehr gehe es um die richtige Technik. Die brachte sie sich in vielen Stunden und mit zahlreichen Youtube-Tutorials und Büchern selbst bei, übte und übte, bis sie voller Stolz ihr erstes selbstgeschaffenes Lettering in den Händen hielt.

Fürs Handlettering braucht man weder Tusche noch Feder. Quelle: Jenny Falke

Von Papier über Brotbüchse bis Fußmatte

Seitdem beschriftet sie alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Das reicht von Papieren jeder Art bis hin zu Brotbüchsen oder Federmappen. Erst kürzlich hat sie sogar einen Deko-Wimpel für Zuhause hergestellt: „Dafür habe ich ein Stück Stoff mit dem Spruch ‚Herzlich Willkommen Zuhause‘ beschriftet, nett dekoriert und an der Eingangstür positioniert.“ Davor liegt bereits eine Kokos-Fußmatte mit den Worten „Willkommen bei Familie Falke“. Benutzt man beim Brushlettering – der von ihr bevorzugten Form des Handletterings – üblicherweise Pinselstifte, verwendet sie bei Stoff spezielle Textilstifte. Bei der Fußmatte hat sie flüssige Farben mit Pinsel zum Einsatz gebracht.

Mit der Technik lassen sich auch Fußmatten, Brotbüchsen oder Stoffe gestalten. Quelle: Jenny Falke

Handlettering als Meditation

Für die Hallenserin ist Handlettering eine Art Meditation. „Dabei kann man wirklich alles um sich herum vergessen. Man versinkt förmlich, weil man sich so Mühe gibt. Und am Ende ist man absolut tiefenentspannt“, versichert sie. Mit dem Handlettering ist Falke quasi über Nacht kreativ geworden. Konnte sie vorher mit Basteln und Co. nichts anfangen, kann sie heute kaum damit aufhören. „Es gibt so viele tolle Dinge, die man ausprobieren kann.“ Inzwischen hat sie sich auch die Kunst des Watercolor angeeignet, bei dem mit Wasserfarben zarte Kunstwerke entstehen. „Eine tolle Ergänzung zum Handlettering.“ Aktuell probiert sie sich in der Alkohol-Ink-Technik aus. Dabei werden Alkoholfarben auf Wasser abweisende Papiere aufgebracht.

Jeder kann’s lernen

Seit Oktober 2018 bietet Jenny Falke, die außerdem als freie Hochzeitsrednerin arbeitet, selbst Handlettering-Kurse an, zuerst in Halle, nun auch in Leipzig. Schwer zu lernen sei die moderne Art des Schönschreibens nicht, versichert sie. „Meine Kurse dauern vier Stunden. Da ist noch niemand raus gegangen, der es nicht hinbekommen hat. Selbst Leuten mit schlechter Handschrift wie mir, gelingt das“, lacht sie. Eine Altersbegrenzung gebe es nicht. Schon neunjährige Mädchen begeistern sich dafür, genau wie 80-jährige Senioren.

Nicht verpassen! Handlettering-Designerin Jenny Falke ist am 5. und 6. Februar, jeweils ab 10 Uhr, zu Gast im LVZ-Verlagsgebäude am Peterssteinweg 19 in Leipzig. Jeder, der vorbeikommt, kann sich von ihr eine Valentinskarte personalisieren lassen. Wer möchte, kann die Liebespost mit einer Wunschbriefmarke mit einem eigenen Foto verschönen, das gleich vor Ort erstellt wird.

Von Uta Zangemeister