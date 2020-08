Sex mit Corona-Regeln: Wie Leipzigs Swingerclubs wieder hochfahren

Leipzig

Es ist Mittwoch, 17 Uhr, und endlich läutet es wieder an der Tür des „Saphir“, einem seit 18 Jahren etablierten Nacht- und Swingerclub in Schkeuditz. Hausherr Willy ist froh, dass sein Laden wieder hochfährt und Gäste empfangen darf. Von Hundert auf Null sei es am 15. März gegangen, so der Geschäftsmann. Sechs Wochen vor dem Corona-Lockdown habe er den oberen Bereich mit den Séparées renoviert, plötzlich stand er mit dem Rücken zur Wand. Die vier Mitarbeiter schickte er mit der Zusage, sie nicht zu entlassen, in Kurzarbeit – der ehemalige Unternehmensberater bewachte unterdessen seinen Club, erledigte kleine Schönheitsreparaturen und setzte sich mit Strom-, Wasser- und Gasanbietern in Verbindung, um die Fixkosten zu minimieren. Die Corona-Soforthilfe half, bis zur Wiedereröffnung Ende Juli über die Runden zu kommen.

Maximal 100 Gäste sind erlaubt

Umso freudiger begrüßte er in der letzten Juliwoche seine Stammkunden wieder im Sex-Domizil am Rande der Messestadt. Anne und Jörg gehören zum Stammpublikum, und kommen seit vier Jahren mindestens zwei Mal monatlich aus der Nähe von Magdeburg angereist – wenn es ihr Schichtplan zulässt. Das Pärchen strahlte im Schein der Discokugel und war froh darüber, gemeinsam mit anderen wieder prickelnde Momente zu erleben.

Anzeige

Zur Galerie Seit Ende Juli haben die Swingerclubs unter strengen Auflagen wieder geöffnet. Wir schauten im „Saphir“ in Schkeuditz vorbei und zeigen intime Einblicke.

„In Corona-Zeiten war der See unser heimlicher Treffpunkt“, erzählte die Ü50-Blondine, die wie ihr Sex-Partner verheiratet ist. Kellnerin Anné, die mit René den Barbetrieb schmeißt, kennt die beiden gut und mixte zur Feier des Tages ihren Lieblingscocktail Piña Colada. Die beiden Swinger freuten sich, nach Monaten der Abstinenz auch DJ Minne wiederzusehen, der nicht nur Musik auflegt, sondern auch wie Elvis Presley singen kann. Damit kein Gast in die Versuchung kommt, sich verbotenerweise auf der Tanzfläche zu bewegen, hat Willy einen Tisch darauf platziert.

Weitere LVZ+ Artikel

Raum genug zum lustvollen Pendeln gibt es für die derzeit 100 zugelassenen Gäste, die sich vorher anmelden müssen, auf zwei Etagen: Eine große Spielwiese, eine Sadomaso-Höhle für fesselnde Lust sowie verschiedene Séparées in der oberen Etage des 1000 Quadratmeter großen Etablissements. Der Whirlpool ist derzeit außer Betrieb, dafür dampft die Sauna weiter bei 80 Grad. Für den hungrigen Gast steht Willy persönlich in der Küche und kredenzt an diesem Abend portionsweise Hähnchenkeulen, Spaghetti Bolognese und Reis mit Gyros.

Haushaltsregel ist oberstes Gebot

Seit der Wiedereröffnung müssen sich die Paare und Singles mit einigen Regeln vertraut machen und auch ihre persönlichen Daten am Einlass hinterlegen. Die werden vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet, versichert der Betreiber. Sein Hygienekonzept umfasst sieben Seiten: „Wer die Haushaltsregel, vier Personen aus zwei Haushalten, nicht befolgt, der fliegt raus“, sagt Willy mit aller Deutlichkeit. Zu lange war sein Geschäft zugesperrt und er will keine erneute Schließung riskieren. Außerdem stehe die Gesundheit seiner Gäste auf dem Spiel, deshalb appelliert er eindringlich, die aufgestellten Hinweise und Schilder zu beachten.

Der Hygiene-Standard des Clubs sei auch vor Corona schon hoch gewesen, erklärt der Betreiber, der früher Unternehmensberater war. Es gibt Waschmaschinen mit Desinfektionsprogramm, sensorgesteuerte Desinfektionsmittel-Spender und hinter der Bar einen Heißspüler für die Gläser. „Um alle Auflagen zu erfüllten, haben wir zwar mehr Aufwand, aber ich bin froh, wieder arbeiten zu dürfen“, sagt er glücklich. Gelacht und ausgiebig gescherzt wurde am vergangenen Mittwoch auch auf dem abgeschirmten Freisitz des Clubs, auf dem die illustren Gäste auf einen Schwatz zusammen und auf Abstand saßen. Man fühle sich wie eine eingeschworene Gemeinschaft, versichern die anwesenden Männer und Frauen, die alle vorbildlich auf den Laufwegen ihren Mund- und Nasenschutz tragen.

„Blonde Nymphe“ ist jeden Mittwoch im „Saphir“

Bekanntgemacht werden die Partys, die anders als die Freitags- und Sonnabendveranstaltungen ohne Dresscode stattfinden, auf der Internet-Event-Plattform des Online-Netzwerks „JOYclub“. Ramona (45) und Jürgen (56) aus Leipzig sind als Paar unter dem Profil „Blonde Nymphe“ aktiv und sehr gesprächig. Die Frau mit der Kurzhaarfrisur ist Verkäuferin im Einzelhandel, hat zwei fast erwachsene Kinder und lebt seit 21 Jahren mit dem gelernten Versicherungskaufmann, Dreher und Kraftfahrer in wilder Ehe.

Die gebürtige Grimmaerin wuchs in der ehemaligen DDR auf und die FKK-Kultur gehörte einfach dazu. Beide lernten sich am See kennen und seit zwölf Jahren geht’s jede Woche ein Mal ins „Saphir“: „Hier kannst du richtig lachen, feiern, quatschen und viele Gleichgesinnte treffen – und auch den Kfz-Mechaniker deines Vertrauens kennenlernen“, plauderte der gebürtige Nordrhein-Westfale, der für die Geburtstagssause im September – der Club wird volljährig – seine Tickets schon in der Tasche hat.

Weiterlesen: Wie geht es Sexarbeiterinnen in Leipzig während Corona?

Von Regina Katzer