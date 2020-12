Leipzig

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und auch in der TV-Krankenhaus-Serie „In aller Freundschaft“ geht es beschwingt in die Feiertage. Fürs großen Finale standen alle Darsteller sogar einzeln im Tonstudio. Die 42-jährige Schauspielerin Annett Renneberg, die viele Zuschauer aus den Venedig-Krimis von Bestseller-Autorin Donna Leon kennen und die heute als TV-Ärztin von sich reden macht, fühlte sich in ihrem Element und hatte viel Spaß dabei.

Ciao, Signorina Elettra Zorzi! Oder sollte ich besser sagen: Dr. Maria Weber? Wie gefällt Ihnen der Weihnachtsdreh in der Sachsenklinik, den Sie seit drei Jahren immer im Hochsommer in Leipzig absolvieren?

Ich liebe die Advents- und Weihnachtszeit und finde es sehr amüsant, bei 30 Grad und Sonnenschein Weihnachten zu spielen. Tatsächlich stellt sich das Weihnachtsgefühl bei solchen Temperaturen aber bei mir nicht ein – es braucht schon die dunklen kurzen Tage und den Plätzchenduft.

Eine Wach-OP für eine Sängerin? Ärztin Dr. Maria Weber (r., Annett Renneberg) im Gespräch mit Dr. Roland Heilmann (stehend). Quelle: MDR/Maksym Lobachov

Sie haben eine musikalische Gesangsausbildung und wollten als Kind Opernsängerin werden. Warum kam alles anders?

Das hat mit Peter Zadek zu tun. Er hatte schon während der Proben zu "Mahagonny" immer wieder versucht, mir das Gesangsstudium auszureden, aber keinen Erfolg gehabt. Ich bewarb mich in Berlin, flog aber schon in der ersten Runde raus. Ich hätte es sicher noch an anderen Hochschulen probiert, aber dann kam sein Rollenangebot für die Ophelia und das reizte mich dann einfach zu sehr. Wir spielten den "Hamlet" ja sehr lange an vielen Orten in Europa und da wurde der Wunsch des Gesangsstudiums immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Heute bin ich froh, wie ich überhaupt denke, dass alles so kommt, wie es soll. Das ist ein Lebensmotto, das ich von meiner Mutter übernommen habe.

Wie wird im Hause Renneberg auf dem Lande das Fest der Liebe gefeiert und was kommt auf den Tisch?

Wir stellen ein Glas Milch und ein Tellerchen mit Plätzchen vor die Tür und während wir in der Kirche sind, kommen das Christkind und der Weihnachtsmann und legen die Geschenke unter den Baum. Dann singen wir und dann ist Bescherung. Am ersten Feiertag gibt es abends Gans mit Klößen und Rotkraut. Und sonst Kerzen, Stollen, Plätzchen, Lebkuchen, Gespräche am Kamin, glänzende Kinderaugen – es ist eine wunderbare Zeit.

Vielen Dank für das Interview.

Die musikalische Weihnachtsfolge „Nun singet und seid froh“ läuft am Dienstag (22. Dezember) um 21 Uhr im Ersten.

Von Regina Katzer