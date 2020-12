Gegen Leukämie in Corona-Zeiten - So war die José-Carreras-Gala in Leipzig mit Abstand

Trotz Lockdown und Pandemie konnte die José-Carreras-Gala für Leukämie-Erkrankte in Leipzig stattfinden. Der Stifter ließ sich aus Barcelona zuschalten, Prominente unterstützten, mehr als 3 Millionen Euro Spenden wurden gesammelt.