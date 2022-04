Leipzig

„Ich kann euch noch nicht alles verraten, nächste Woche veröffentlichen wir noch etwas“, sagte Kraftklubsänger Felix Kummer am vergangenen Sonnabend gegenüber der LVZ nach einem Spontankonzert auf der Karl-Heine-Straße.

Spontankonzert ist Teil vom Video

Dass der Gig gar nicht so spontan war, wie die Band glauben machen wollte, war schon am vergangenen Wochenende klar. Das zeigte die aufgebaute Technik auf dem Fußweg vor der Plagwitzer Kneipe „Noch Besser Leben“, die professionellen Kameras, die den Auftritt filmten und die begleitende Instagram-Story. Darin war die Band auf dem Weg im Zug nach Leipzig, bei der Ankunft am Hauptbahnhof und während der Fahrt mit der Straßenbahn in den Leipziger Westen zu sehen.

Es ist rund fünf Jahre nach dem letzten gemeinsamen Album der erste neue Titel von Kraftklub. „Unser erster Song seit 1764 Tagen“, schrieb die Band dazu auf Instagram. Auf „Ein Song reicht“ werde am 23. September das Album „Kargo“ folgen, kündigten die Musiker an. Aufmerksame Beobachter sahen schon vergangenen Sonnabend Aufkleber mit dem Wort „Kargo“ auf den Boxen von Kraftklub.

Erstes Album seit fünf Jahren

Es ist das vierte Studioalbum von Kraftklub, der Vorgänger „Keine Nacht für Niemand“ erschien 2017. Bereits am Mittwoch hatte die Band bekanntgegeben, Ende des Jahres auch wieder auf Tour gehen zu wollen. Kraftklub-Frontmann Felix Kummer hatte zuletzt das Ende seines Solo-Projekts „Kummer“ angekündigt.

Nun ist auch klar, wofür der Aufwand in Leipzig betrieben wurde. Die Band aus Chemnitz hat um Mitternacht auch einen neuen Titel veröffentlicht. Auf Youtube wurde für „Ein Song reicht“ das neue Video hochgeladen. Ein Großteil der dort zu sehenden Szenen zeigen die Musiker in Leipzig, auch beim Spontankonzert in der Karl-Heine-Straße.

„Wir wollen endlich wieder vor unseren Fans spielen“, sagte der Sänger am vergangenen Sonnabend in Plagwitz. „Wir sehen uns bei den Festivals in diesem Jahr“, fügte er an. Kraftklub spielen beim Highfield Mitte August am Störmthaler See. Es folgt am 2. Dezember ein Konzert in der Leipziger Arena. Der Ticketverkauf startete am Freitag.

Von Matthias Roth