Leipzig

Am Mittwoch öffnen sich die Türen für geladene Gäste, am Donnerstag geht in Leipzig-Gohlis das Restaurant „Campana“ von Doreen Matousek und Thomas Linke für alle an den Start. Profil: Frische, gesunde Mittelmeerküche. Aber ohne Pizza! Küchenchef Thomas Linke (44) ist Leipziger, sogar Gohliser, war in der Welt unterwegs (Bermudas, London, Manila), heuerte 2011 im Steigenberger Grandhotel an. Dort warben ihn die „Roten Bullen“ ab. Von 2015 bis 2017 kümmerte er sich im RB-Trainingszentrum im Auftrag von Ralf Rangnick um die Sportler-Ernährung. Er setzte das komplette Ernährungsprogramm auf, verbannte Zucker, Schweinefleisch und Weizenprodukte vom Speiseplan, half der Mannschaft bei der Optimierung ihrer Leistungen. Allerdings kam es dann nicht zur Einigung über die Vertragsverlängerung.

Linke zog die Konsequenzen, machte sich als Ernährungs-Coach für Sportler selbstständig. Er gibt Kurse für den Deutschen Fußballbund und berät Sportler wie Maximilian Arnold vom VfB Wolfsburg. Und nun kocht er in Leipzig sein eigenes Süppchen! Übrigens lässt er durchaus auch Nicht-Sportler ins Lokal.

Von Kerstin Decker