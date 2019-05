Leipzig

Jörg Junhold (55) wird für weitere fünf Jahre den Leipziger Zoo leiten. Wie Kulturbürgermeisterin und Zoo-Aufsichtsratsvorsitzende Skadi Jennicke (Linke) gestern mitteilte, habe sie eine Verlängerung des Vertrages bis zum Jahr 2025 unterschrieben. Junholds aktueller Vertrag läuft noch bis 2020. Dem Vernehmen nach ist der Job mit mindestens 120 .000 Euro pro Jahr dotiert.

„Die Stadt Leipzig ist sehr glücklich, dass Professor Junhold den Zoo Leipzig auch in den nächsten fünf Jahren führen wird. Unter ihm werden dann auch die letzten Großprojekte des Masterplanes zum Abschluss gebracht“, erklärte Jennicke. So hätten etwa die Arbeiten am „Aquarium“, das neu aufgebaut werden soll, bereits begonnen. Auch das laufende Jahr sei mit dem Tropenleuchten im Winter sehr erfolgreich angelaufen, so Jennicke weiter.

Junhold : „Der Zoo Leipzig ist mein Herzensprojekt“

„Der Zoo Leipzig ist mein Herzensprojekt und ich bin stolz darauf, wie wir ihn in den vergangenen 22 Jahren entwickelt haben“, sagte Junhold. „Ich danke der Stadt für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich auf die Fortsetzung meiner Arbeit für den Zoo, die Leipziger und alle Gäste.“

Junhold ist seit 1997 Geschäftsführer und Direktor des Zoo Leipzig. Er hat dessen strategische Neuausrichtung initiiert, das Konzept für den „Zoo der Zukunft“ entwickelt und seither erfolgreich mit seinem Team umgesetzt. Der Zoo genießt eine Popularität wie nie zuvor. Seit Junholds Amtsantritt stiegen die Besucherzahlen von 750 .000 auf 1,7 Millionen jährlich. Publikumsmagneten wie die Tropenerlebniswelt Gondwanaland, die Kiwara-Savanne, die in diesem Jahr 15. Geburtstag hat, oder das Menschenaffenhaus Pongoland, in dem auch das Max-Planck-Institut forscht, brachten dem Zoo auch höchste Wertschätzung in der internationalen Fachwelt. Seit Jahren führt der englische Zoo-Experte Anthony Sheridan in seiner europäischen Rangliste Leipzig als zweitbesten Zoo Europas und besten Deutschlands.

Seit 2013 Honorarprofessor an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Uni Leipzig

Junhold wurde 1964 in Ortrand geboren. In Leipzig studierte er Veterinärmedizin.1994 promovierte er. Zum Zoo kam er nach einer fünfjährigen Tätigkeit als Marketingmanager bei der Effem GmbH, dem europäischen Marktführer für Tiernahrung. Seit 2013 ist er Honorarprofessor an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig. Im Juni stellt er sich beim Verband der Zoologischen Gärten ( VDZ) als Präsident zur Wahl und soll damit zum Nachfolger des Schweizer Kollegen Olivier Pagan werden.

Von Klaus Staeubert