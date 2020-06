Leipzig

TV-Star Melanie Müller sitzt am Küchentisch und erzählt von Malle, Mann Mike Blümer und Matty , ihrem neun Monate alten Söhnchen. Tochter Mia Rose (2,5) spielt in der Kita. Dieses Jahr ist „Melli“ noch gar nicht auf der Insel gewesen. Alle Auftritte der Sängerin im Lokal „Bierkönig“ bis Ende Oktober wurden abgesagt.

Garten in Thierbaum

„Meine Kinder freut’s – und anstatt nach Malle fahren wir in unseren Garten nach Thierbaum. Den bringen wir auf Vordermann“, erzählt die gebürtige Grimmaerin. Der Gatte und sie haben in den vergangenen Jahren in ihrem Leipziger Domizil, dem S-Bahnhof Wahren, viel gewerkelt. Mike ist handwerklich begabt und Melanie für die Deko zuständig. Während es unterm Dach schon sehr gemütlich ist, wartet auf dem Außengelände noch viel Arbeit.

Teilnahme an SAT.1-Show

Die Blümers packen aber erst mal ihre Koffer für die SAT.1-Reality-Show „Plötzlich arm, plötzlich reich“ und tauschen ihr trautes Heim für eine Woche mit der Wohnung einer anderen Familie.

Von Regina Katzer