Leipzig

Sechs Wochen lang war die ARD-Krankenhausserie „In aller Freundschaft“ in der Sommerpause. Am Dienstag (13. Juli) kehrt sie mit einer Doppelfolge auf den Bildschirm zurück: Um 20.15 Uhr wird zunächst Folge 932 „Im Dienst des Feindes“ gezeigt. Im Anschluss daran läuft ab 21 Uhr Folge 933 „Herzschmerz unter Radar“. Die letzte Folge vor der Sommerpause war am 1. Juni zu sehen.

Zwischen Finanzkrise und Dreiecksbeziehung

Zwischen den Ärztinnen Maria Weber (links) und Ina Schulte steht Chefarzt Kai Hoffmann. Er ist der Lebensgefährte von Maria und der Ex-Mann von Ina, was für die Freundschaft der Frauen zur Belastung wird. Quelle: MDR/Robert Strehler

Während Reinigungskraft Esther Thaler ihren persönlichen Kampf mit Unternehmensberater Henning Kleinschmidt nicht nur im vom Personalabbau bedrohten Hotel, sondern auch in der „Sachsenklinik“ ausficht, gerät Klinikchef Roland Heilmann immer mehr unter Druck: Er hat die Klinik mit seinem Einsatz für ein schwer krankes Baby in eine Finanzkrise gestürzt. Zudem versucht er die Kopf- und Bauchschmerzen seines Ziehsohnes Hanno zu therapieren, doch zu Hause geraten die beiden immer wieder in Konflikt.Die neue Frauenfreundschaft zwischen den beiden Ärztinnen Maria Weber und Ina Schulte wird von einem Dreieckskonflikt belastet. Maria vermutet nämlich, dass die Ex-Frau ihres Lebensgefährten weiterhin an Chefarzt Kai Hoffmann interessiert ist.

Alte und neue Gesichter

In der Folge vom 20. Juli taucht die frühere Oberschwester Ingrid (Jutta Kammann, rechts) wieder in der Sachsenklinik auf. Quelle: MDR/Rudolf Wernicke

In der Folge am 20. Juli taucht die frühere Oberschwester Ingrid Rischke, gespielt von Jutta Kammann, mal wieder in der Sachsenklinik auf. Eigentlich möchte sie Roland Heilmann unter die Arme greifen, muss aber plötzlich um die eigene Gesundheit bangen. Für ihre Gastrolle hatte die Münchner Schauspielerin im Januar ein paar Drehtage in Leipzig.

Der neue Arzt Dr. Ilay Demir, gespielt von Tan Caglar, ist ab 10. August regelmäßig in der Serie zu sehen. Quelle: MDR Rudolf Wernicke

Am 10. August ist dann der neue Arzt im Team Ilay Demir erstmals zu sehen, gespielt von Tan Caglar. Der Schauspieler sitzt selbst im Rollstuhl und verkörpert in der Serie den ersten Arzt mit dauerhaftem Handicap. Mit seiner provokanten Art und seinen ungewöhnlichen Methoden stößt der Viszeralchirurg bei seinem Chefarzt jedoch nicht gerade auf Sympathie. Für diese Folge und die darauffolgenden hatte auch Schauspielerin Arzu Bazman besondere Dreharbeiten, unter anderem mit Sturztraining.

Die in Leipzig gedrehte wöchentliche Serie „In aller Freundschaft“ ist immer dienstags um 21 Uhr in der ARD und eine Woche vorab in der ARD-Mediathek zu sehen. Der TV-Dauerbrenner läuft seit 1998. Jede Woche verfolgen etwa fünf Millionen Zuschauer das Geschehen in der „Sachsenklinik“. 

Von Kerstin Decker