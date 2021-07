Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig, TV-Star aus „In aller Freundschaft“, hat am Sonnabend in der Leipziger Thomaskirche geheiratet. Fans und Autogrammjäger wurden jedoch enttäuscht: Das Brautpaar zeigte sich nicht, sondern schlüpfte durch einen Hintereingang in die Kirche. Am Ende wurde sogar die Polizei gerufen.