Leipzig

Die Besten der Besten kämpfen am 23. Oktober auf der Neuen Messe um die Weltmeistertitel in zwei Disziplinen – im Showtanz „Standard“ sowie in den lateinamerikanischen Tänzen. Besonders in der Disziplin Showtanz bestehen gute Chancen, dass ein deutsches Paar die Goldmedaille holt. Veranstalter ist die World Dance Sport Federation (WDSF) in Zusammenarbeit mit Oliver Thalheim (43) und Tina Spiesbach (40) von der Tanzschule Leipzig. Die beiden ehemaligen Profitänzer sind mittlerweile Profis im Organisieren von Welt- oder Europameisterschaften in der Messestadt – dies ist ihr elfter Wettkampf als Ausrichter. Bei der Premiere 2010 tanzten sie noch selbst als Aktive mit und holten den fünften Platz.

Die Leipziger Oliver Thalheim und Tina Spiesbach tanzten 2010 selbst noch aktiv und holten den fünften Platz. Quelle: Christian Modla

Die Besten aus „Let’s Dance“ sind am Start

Nach jetzigem Stand gehen rund 40 Paare aus 13 Ländern an den Start. Schöner Showeffekt fürs Publikum: Sie sehen die erfolgreichsten Paare aus der diesjährigen „Let’s-Dance“-Staffel mit ihren richtigen Tanzpartnern mal aus nächster Nähe – und nicht mit Laien wie in der TV-Show. „Wir haben fünf Profis aus ,Let’s Dance‘ dabei. Drei von ihnen holten in diesem Jahr die Plätze 1, 2 und 4“, berichtet Oliver Thalheim. Am bekanntesten sind Valentin und Renata Lusin, beide 34, ein mittlerweile deutsches Ehepaar russischer Herkunft. Die beiden standen sich als Konkurrenten im Finale von „Let’s Dance“ gegenüber – Renata gewann das Ehe-Duell und damit die gesamte Show mit Ex-Fußballer Rúrik Gíslason. Valentin tanzte mit Valentina Pahde auf Platz 2. In Leipzig bilden die beiden wieder ein Team.

Der ehemalige Profi-Fußballer Rúrik Gíslason gewinnt 2021 mit Profitänzerin Renata Lusin die 14. Staffel der RTL-Tanzshow „Let's Dance". Quelle: Andreas Renz

Ebenfalls aus „Let’s Dance“ ist die Litauerin Patricija Belousova bekannt. Mit Tanzpartner Simon Zachenhuber belegte sie Platz 4. In Leipzig geht sie nun mit ihrem Verlobten Alexandru Ionel in den WM-Kampf. Patricija (26) war übrigens von 2014 bis 2019 „Miss Litauen“. Ihr Lebens- und Tanzpartner Alexandru (27) stammt aus Moldawien und hat Zahnmedizin studiert.

Auch das Ehepaar Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder hat „Let’s Dance“-Erfahrungen. Der Pole Andrzej (33) tanzte in diesem Jahr mit der Halbschwester von Barack Obama, Auma Obama, und kam mit ihr auf Platz 5. In der Pro-7-Show „Deutschland tanzt“ war er mit Model Taynara Wolf am Start – Taynara wird auch zur WM in Leipzig anwesend sein.

Weltmeistertitel im Showtanz wird neu vergeben

Beste Chancen auf den Weltmeistertitel im Showtanz haben die Publikumslieblinge Valentin und Renata Lusin. 2019 wurden sie in Leipzig Vize-Weltmeister hinter einem Paar aus Dänemark. Da die Weltmeister ihren Titel jedoch nicht verteidigen, wird er neu vergeben. Das Besondere am Showtanz: In jedem Tanz wird in drei Minuten eine eigene Geschichte erzählt, dabei kann sich jedes Paar mit kreativen Outfits, eigener Musik und emotionaler Darbietung die Begeisterung von Wertungsrichtern und Zuschauern sichern. Alle Paare treten einzeln aufs Parkett und zeigen ihre Show zu bekannten Filmmusiken wie „Avatar“, „Rocky“ oder „Alice im Wunderland“.

In der Disziplin „Latein“ dagegen ist der Wettkampfcharakter stärker ausgeprägt. Das Publikum erlebt jeweils fünf Paare gleichzeitig auf dem Parkett und kann vergleichen, wer die bessere Technik und die bessere Performance abliefert. In dieser Disziplin sind die amtierenden Weltmeister Gabriele Goffredo und Anna Matus aus Moldavien dabei und wollen ihren Titel verteidigen.

Joachim Llambi ist wieder Moderator

Joachim Llambi aus der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ moderiert die Tanz-WM in Leipzig. Quelle: Rolf Vennenbernd

Für das Publikum heißt es damit am 23. Oktober in Halle 3 erneut: Profitanzsport erleben, Promis bewundern und beim Publikumstanz selbst aufs Parkett gehen! 2020 musste der Wettbewerb coronabedingt abgesagt werden, in diesem Jahr wird er unter 3G-Bedingungen nachgeholt. Als Moderator seit Anfang an mit von der Partie und auch diesmal wieder im Einsatz: Joachim Llambi. Der strenge Chef-Juror der RTL-Erfolgsserie „Let’s Dance“ führt mit Witz, Wortgewandtheit und vor allem mit viel Experten-Wissen durchs Programm. Die Shows starten um 13 Uhr mit den Vorrunden und um 19 Uhr mit den Hauptrunden. Die Tickets für den Abend sind weitestgehend ausverkauft. Restkarten gibt es in der Ticketgalerie in Barthels Hof oder unter der gebührenfreien Bestellhotline 0800 2181050.

Von Kerstin Decker