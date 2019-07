Machern

Die freitägliche Warm-up-Party in der Trattoria No.1 ging bis in die Puppen, die letzten prominenten Nachteulen sahen ihr Bett erst um fünf Uhr morgens. Um Punkt zehn Uhr standen am Samstag die Golfer unter den Gästen von Charity-Gründer Steffen Göpel ihren Mann beziehungsweise ihre Frau und holten im Golf & Country Club Machern Eisen acht aus dem Golfbag.

Der erste Schlag des Kanonstarts gebührte Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen. Göpels Freund und Stammgast: „Die Party war sensationell, die Nacht kurz, jetzt sind Steher-Qualitäten gefragt.“ Kati Witts unmittelbare Wettkampfvorbereitung war etwas gesünder als die von Silbereisen. Der Weltstar sah aus wie aus dem Ei gepellt und blickte freudig erregt auf die 18-Loch-Runde: „Ich bin zeitig ins Bett, um heute fit zu sein. Das wird ein sehr langer Tag.“

Zur Galerie Stars golfen für einen guten Zweck: Am Samstag haben sich Prominente aus Sport, Film, Fernsehen und Musik auf dem Golfplatz in Machern betätigt.

Charity-Partner RB Leipzig golft in Mannschaftsstärke mit. Gesichtet: Timo Werner, Konrad Laimer, Stefan Ilsanker, Emil Forsberg, Diego Demme, Lukas Klostermann, Jean-Kevin Augustin, Christopher Nkunki und Yvon Mvogo. Stark am Ball auch Mister RBL, Ralf Rangnick. „Ich habe seit 25 Jahre das selbe Handicap“, so Rangnick. Grund: Der Mann hat schlicht keine Zeit, besser zu werden.

Nach dem Golfen steigt am Abend im Westin-Hotel die Charity-Gala. Dann stoßen unter anderen OBM Burkhard Jung, Johannes B. Kerner, Neo Rauch, Uschi Glas, Christian Lindner und Ministerpräsident Michael Kretschmer dazu. Die Charity hat seit 2008 11,65 Millionen Euro gesammelt und wohltätigen Organisationen zugeführt.

Von gs