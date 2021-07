Ungewöhnliche Hochzeitskopie in Zwenkau

Zwenkau

Es ist gut möglich, dass Passanten vorm Zwenkauer Standesamt an ein Déjà-vu glaubten. Das Bild, das sich ihnen am Sonntagmittag bot, sorgte im Juli 1996 schon einmal für Aufsehen in der Stadt. Damals schlossen die Inhaberin einer Reitschule und ein Fan von Oldtimer-Motorrädern den Bund der Ehe. Sie kam stilecht auf einem Pferd angeritten, er fuhr auf einer Awo vor.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Genauso war es auch diesmal, nur dass Akteure und Requisiten 25 Jahre älter waren als damals. Das war auch des Rätsels Lösung: Aus Anlass ihrer Silberhochzeit ließen Antje und Marko Klemm dieses Ereignis noch einmal aufleben. „Es ist alles noch echt“, strahlt der silberne Bräutigam und zählt auf: „Das Brautpaar, die Liebe, das Motorrad von damals und sogar das Pferd.“ Ihre Stute „Promise Gipsy“ sei bereits 30 Jahre alt, erzählt Silber-Braut Antje Klemm, die in Pegau eine Reitschule betreibt.

Lediglich auf die Original-Kleidung musste das sympathische Paar aus Rüssen-Kleinstorkwitz verzichten. Das liege an der Eigenschaft der Textilien, lacht Antje Klemm. Der Stoff des Hochzeitskleides habe sich in den letzten 25 Jahren etwas zusammengezogen. „Es passt nicht mehr“, hat sie festgestellt. Aber dafür passt in der Ehe alles noch genauso wie damals im Juli 1996, als sich das Paar vorm Zwenkauer Standesamt das Ja-Wort gab.

Von Rainer Küster