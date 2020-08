Leipzig

Die Künstlerin Jeannette Pietrowski Siefke (1978 –2020) war eine einzigartige Frau, talentierte Malerin und ein herzensguter Familienmensch. Zu ihrem Lieblingsort in Leipzig hatte die 42-Jährige das Café von Celina Kutylo am Richard-Wagner-Platz erkoren – sie lernten sich im „Schiller“ kennen und arbeiteten auch im Café Wagner eng zusammen. „Jeannette begeisterte mit ihren Bildern meine Gäste und auch mich“, erzählt die Café-Besitzerin, die am Freitagabend ab 20 Uhr zur Vernissage mit Bildern von JPS einlädt.

Bilder der Pop-Art-Künstlerin JPS, die erst kürzlich verstorben ist. Quelle: Privat

Die Künstlerin und Richard Wagner

Jeannette Pietrowski Siefke stammte aus Erfurt und übersiedelte schon in den 1990er-Jahren an die Pleiße. In der bunten Leipziger Kulturszene und insbesondere im Café Wagner fand sie das kreative Umfeld, das ihre Fantasie beflügelte. Ganz im Sinne Richard Wagners versuchte sie, sich seiner Idealvorstellung vom Gesamtkunstwerk in der Verbindung von Poesie, Malerei und Musik zu nähern. Eine erste Ausstellung zum Thema Richard Wagner zeigte das Café Wagner zum 200. Geburtstag des Dichterkomponisten im Jahre 2013 im Rahmen des Wagner-Genuss-Wochenendes.

Autor Volly Tanner über JPS

„Wir haben uns in den Neunzigerjahren kennengelernt, als die Kulturszene sehr brach lag. Man konnte noch alles Mögliche machen, ohne dass sich Menschen irgendwie auf den Schlips getreten fühlten. Mit JPS ist nicht nur ein Mensch von uns gegangen, sondern auch eine Künstlerin, eine Autorin. Ein einzigartiger Stern ist erloschen“, erinnert sich Volly, der eigentlich Volker Klaus heißt.

Nachwuchs-Kunstpreis für Lyrik, Malerei und Musik

Das Café Wagner ehrt die viel zu früh verstorbene Pop-Art-Künstlerin mit einer Ausstellung, die von Christine Klauder initiiert wurde. Die beiden Frauen lernten sich vor genau zehn Jahren beim Frühlingserwachen-Salon-Dinner in Jena kennen und pflegten bis zum Tode von JPS eine intensive Freundschaft. Der Nachwuchs-Kunstpreis für Lyrik, Malerei und Musik soll jährlich am 30. April, dem Geburtstag von Jeannette Pietrowski Siefke vergeben werden. Er richtet sich an junge Künstler, die sich ehrlich und kompromisslos mit unserer Gesellschaft auseinandersetzen und schwierige Lebensstationen meisterten oder noch bewältigen müssen. In der Jury sitzen der in Leipzig lebende Schriftsteller, DJ und Sänger Volly Tanner, der Komponist und Pianist Stephan König, die international erfolgreiche Malerin Carolin Okon sowie die Wagner-Autorin und Kulturwissenschaftlerin Ursula Oehme.

Leihgaben an Lokale und Verkauf im Online-Shop

Zahlreiche Leipziger Lokale und Restaurants haben ihre finanzielle Unterstützung für den jährlich gestifteten Kunstpreis zugesagt – unter anderem der „Weinstock“ am Markt, die „Fratelli Pastabar“ in Schleußig, das „ Barcelona“ in der Gottschedstraße und das Szene-Café „süß + salzig“ in der Merseburger Straße. Damit das Projekt Nachwuchs-Kunstpreis eine Chance hat und Jeannettes Bilder weiterleben können, gibt es in Kürze auch einen Online-Shop, der Reproduktionen ihrer Kunstwerke zum fairen Preis anbietet. Alle Infos zum Start der Aktion finden Sie hier!

