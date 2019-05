Leipzig

Auf dem LVZ-Vorplatz eröffnet am 23. Mai ein kleiner Weingarten. Fatih Demirbas, Chef der Weinbar „Renkli“ von gegenüber, wechselt im Sommer die Straßenseite und baut im Peterssteinweg seinen Freisitz mit mehreren Sitzplätzen auf. Bei schönem Wetter serviert sein Team täglich zwischen 12 und 21.45 Uhr Wein, Limonaden und Longdrinks sowie Fingerfood. „Renkli“ bedeutet auf Türkisch bunt, davon soll der LVZ-Vorplatz an der Schnittstelle zwischen Innenstadt, Münzgasse und Kneipenmeile Karli profitieren. Im Café Satz im LVZ-Verlagsgebäude gibt es weiterhin Heißgetränke, Kuchen und Eis – draußen im Weingarten Kaltgetränke und Paninis. „Wir freuen uns über Demirbas’ Initiative und eine erfolgreiche Kooperation. Unser Medienhaus ist Lebens- und Arbeitsmittelpunkt vieler Leipziger und Gastgeber für zahlreiche Partner. Zusammen mit dem ,Renkli’ möchten wir einen attraktiven öffentlichen Raum schaffen“, so Verlagschef Björn Steigert.

Von Kerstin Decker