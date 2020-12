Leipzig

Gerd Neumann aus Leipzig hat noch immer Gänsehaut, wenn er an sein Treffen mit dem Schauspieler Armin Mueller-Stahl denkt. Das war vor vier Jahren nach einem Konzert des Weltstars im Gewandhaus. Zum 90. Geburtstag des Künstlers am 17. Dezember hat sich der 61-jährige Maler etwas ganz besonderes einfallen lassen.

Eine besondere Begegnung

Im Jahr 2016, ein Jahr nach Mueller-Stahls 85. Geburtstag, hatte Gerd Neumann ein Bild von dem Mann gemalt, der schon in der DDR, später auch in der Bundesrepublik und in den USA ein Star war. „Ich verehre den Künstler, der nicht nur als Schauspieler glänzt, sondern auch ein perfekter Geigenspieler und Maler ist“, schwärmt der Messestädter. Nachdem das Management das Bild begutachtet hatte, bekam er eine Zusage, Mueller-Stahl nach der Veranstaltung backstage treffen zu können. „Das war ein ganz tolles Gespräch“, erinnert sich der Leipziger, der den Weltstar auch um ein gemeinsames Handyfoto bat. „Da hat er kurz gezögert, weil er sich nach einem Konzert wie ein alter Mann fühle“, erzählt Neumann weiter. Er habe auf dem Bild eine Widmung hinterlassen und dem Leipziger Künstler gedankt. Ein unvergesslicher Moment für Neumann.

Der Weltstar lässt sich mit dem Leipziger Maler im Gewandhaus vor vier Jahren ablichten. Quelle: privat

Ein Geburtstagsgeschenk

Gerd Neumann, dessen Künstler-Porträts derzeit in der Bibliothek Plagwitz und im Restaurant „Bellini’s“ im Barfußgässchen hängen, die aber pandemiebedingt leider keiner anschauen kann, hat vor Kurzem neue Bilder von Armin Mueller-Stahl gemalt. „Ich nutze aktuelle Fotos als Vorlage, manchmal lasse ich auch Filme laufen“, sagt der Maler. Eine persönliche Übergabe wird es diesmal leider nicht geben, da das Management mitgeteilt habe, dass der Schauspieler schwer erkrankt sei und in einer Klinik liege. „Das Foto wird an seine Frau weitergeleitet, die an der Seite ihres Mannes ist“, hofft der Leipziger Künstler, der dem Star alles Gute und baldige Besserung wünscht.

