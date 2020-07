Leipzig

Die Corona-Zeit hatte auch Auswirkungen auf wichtige familiäre Entscheidungen: So sank die Zahl der Eheschließungen, dafür werden mehr Scheidungen erwartet. Konkret sieht es so aus: Im April 2020 heirateten in Sachsen deutlich weniger Paare als im Vorjahreszeitraum. Gaben sich im April 2019 noch 1218 Paare das Ja-Wort, so trauten sich diesem April nur noch 888.

Der März war schon 2019 mit 778 Trauungen kein besonders beliebtes Hochzeitsdatum. In diesem Jahr, wo das Brautpaar durch die entsprechenden Corona-Schutzmaßnahmen ziemlich unter sich blieb auf dem Standesamt, ging die Zahl der Eheschließungen mit nur 701 noch weiter zurück. Das geht aus den aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes hervor. Zahlen vom Mai und Juni 2020 liegen noch nicht vor.

Februar 2020 als Hochzeitsdatum gefragt

Noch vor dem Corona-bedingten Lockdown gab es allerdings im Februar einen Ansturm auf die sächsischen Standesämter. Mit 1002 versprachen sich im Februar 2020 fast doppelt so viele Paare wie im Jahr zuvor offiziell ewige Liebe und Treue.

Dabei fiel das Superdatum 02.02.2020 auf einen Sonntag, an dem die Standesämter geschlossen hatten. Als Ausweich gab es dann den 20.02.2020 und auch noch den 10.10.2020, den sich leicht Vergessliche auch ganz gut als Hochzeitsdatum merken können. Auch der 29.02.2020 war in diesem Schaltjahr gefragt. Danach herrschte erst einmal deutlich mehr Ruhe auf den Standesämtern.

Auch Michael Kretschmer heiratete

Neuen Schwung in das Thema brachte nun als frisch Vermählter Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (45). Am vergangenen Freitag gaben sich der Ministerpräsident und seine langjährige First Lady Annett Hofmann (45) das Ja-Wort. Sie heirateten ganz in Familie in Dresden. Nur die Kinder und die Eltern des Paares waren dabei. Ob ihr Beispiel Schule macht und sich jetzt viele Sachsen vor den Altar trauen, wissen die Statistiker in Kamenz noch nicht.

Am 24. Juli 2020 gaben sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Annett Hofmann in der Alten Kirche in Dresden das Ja-Wort.. Quelle: D-foto/Nikolai Schmidt

Eheschließungen rückläufig

Im vergangenen Jahr haben jedenfalls 18 302 Paare in Sachsen den Bund fürs Leben besiegelt. Das waren 2124 Eheschließungen weniger als 2018. Allerdings stach 2018 mit fast 20 600 Hochzeiten im Zehnjahresvergleich deutlich heraus. Im Jahr 2017 gaben sich beispielsweise 18 942 Paare das Ja-Wort.

Auch bundesweit ging bei den Eheschließungen die Zahl im vergangenen Jahr zurück. So traten etwa 416 300 Paare vor das Standesamt, 7,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. 2018 hatte es als Folge der Einführung der „Ehe für Alle“ besonders viele Hochzeiten gegeben. 2019 gab es 402 300 Eheschließungen zwischen Männern und Frauen, hinzu kamen rund 14 000 Hochzeiten von gleichgeschlechtlichen Paaren.

Mehr Scheidungen

Der Blick auf die Kehrseite der Medaille ergibt, dass sich auch mehr Bürger in Sachsen und bundesweit scheiden lassen. So wurden 2019 insgesamt 6283 Ehen von den 25 sächsischen Familiengerichten geschieden. Das sind 140 Ehen beziehungsweise 2,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Die Zahl der Scheidungen mit betroffenen minderjährigen Kindern stieg im Vergleich zu 2018 von 3203 auf 3266 Verfahren um 2 Prozent an. Bei 3006 Scheidungen waren ein oder zwei Kinder betroffen, bei 53 Scheidungen hingegen vier oder mehr Kinder. Insgesamt gab es 5085 Scheidungskinder.

Die meisten Trennungen nach sechs Jahren

Die meisten Ehen wurden 2019 nach einer Ehedauer von sechs Jahren (392 Fälle) geschieden. 1806 Scheidungen erfolgten in den ersten sieben Jahren nach der Eheschließung. Nach 25 Jahren wurden 1130 Ehepaare und nach 50 Jahren 13 geschieden. Die durchschnittliche Dauer der 2019 geschiedenen Ehen lag bei 15 Jahren. Das Durchschnittsalter der geschiedenen Frauen betrug 44,9 Jahre, das der Männer 45,9 Jahre.

Erstmals seit Jahren haben sich auch wieder etwas mehr Bundesbürger scheiden lassen. Im vergangenen Jahr endeten rund 149 000 Ehen durch einen richterlichen Beschluss, knapp 1000 mehr als 2018, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das leichte Plus von 0,6 Prozent sei die erste Zunahme seit dem Jahr 2012.

Scheidungswelle nach Corona erwartet

Die Statistik macht noch keine Aussage über mögliche Auswirkungen der Corona-Einschränkungen in diesem Jahr. Experten zufolge steht eine regelrechte Welle an Trennungen bevor.

So besagt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey unter 2500 verheirateten Personen im Juni, dass sich Zahl der Scheidungen in Deutschland infolge der Corona-Einschränkungen voraussichtlich um ein Fünffaches erhöhen werde. „Nicht nur die Ergebnisse dieser Scheidungsumfrage, sondern auch die bereits stark erhöhte Nachfrage in den Rechtsanwaltskanzleien lassen diesen Schluss zu“, sagte dazu Alicia von Rosenberg, Familienrechtlerin mit Kanzlei in Berlin.

2,2 Prozent der Befragten gaben an, während den Corona-Einschränkungen von Ende März bis Ende Mai die Entscheidung getroffen zu haben, sich scheiden zu lassen. Nur 0,42 Prozent aller Verheirateten sind es laut Statistischen Bundesamt in einem vergleichbaren Zeitraum, geben die Macher der Umfrage an.

Die Scheidungswilligen seit dem Lockdown teilen sich danach in zwei Gruppen: Erstens Paare, bei denen die zwangsweise verordnete räumliche Gemeinsamkeit der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, zweitens länger getrennte Paare, die durch den Lockdown zum Nachdenken kamen, nun ihre Verhältnisse ordnen und mit dem Kapitel Ehe abschließen möchten.

