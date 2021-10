„Wie im Flug vergangen“ – 30 Jahre Wempe in Leipzig

Leipzig

Er ist Uhrmachermeister, waschechter Hamburger, liebt seine Frau Renate, seinen Rückzugsort Helgoland und Fußball. „Und zwar in dieser Reihenfolge“, sagt Wempe-Boss Peter Peters. Dass der 61-Jährige auch gutes Essen mag, sieht man. Peters hat just mehrere Gründe zum Feiern. Seine RB-Fußballer haben in Paris gezeigt, dass sie das Kicken nicht verlernt haben. Sein Geschäft in der Mädler-Passage gehört zu den erfolgreichen Filialen des 1878 gegründeten Familienunternehmens Wempe. Und: Herr und Frau Peters feiern das 30-jährige Bestehen ihres Hochglanzladens.

„Stehen unter positivem Dampf“

Zufrieden, froh und glücklich? „Ja“, sagt Peters beim Kaffee in seinem kleinen Büro im Backstage-Bereich seines Geschäfts. „Die 30 Jahre sind wie im Flug vergangen. Wir sind gesund, geschäftlich stehen wir unter positivem Dampf.“

Peters bekam 1991 von Helmut Wempe das Angebot, nach Leipzig zu gehen. Nach acht Jahren Bremen. Als ein Pionier der just sanierten Mädler-Passage. Also hieß es: raus aus der Komfortzone Bremen, rein in den wilden Osten. Aller Anfang war schwer. „Sagen wir es so: Man hat uns nicht vom ersten Tag an die Bude eingerannt. Das war eine Herausforderung. Aber wir sind drangeblieben. Verkaufen kann jeder, der Service danach und die Kundenpflege sind das A und O.“ Manche Kunden musste er nicht pflegen, die flogen ein und ihm und seiner Renate zu. Über Namen und deren Vorlieben für Schmuck und Uhren spricht man bei Wempe nicht. Man hat sie. Die Namen, die Uhren, den Schmuck. Udo Jürgens, Michael Schumacher, diverse Maler-Fürsten, die RB-Stars: Peters kann sich beim besten Willen nicht erinnern, wer wann da war. Und ob überhaupt. Beste Qualität zum besten Preis ist ein Mädler-Mantra. Verschwiegenheit ein anderes. Dass Naby Keita und Timo Werner diverse Male bei Wempe gesichtet wurden und seitdem heiße Eisen am Armgelenk tragen, könnte so sein. Peters: „Zwei Superspieler.“

Limitierte Sondermodelle zum runden Geburtstag

Zum 30. Geburtstag hat die erste Ost-Wempe-Niederlassung zwei limitierte Sondermodelle anfertigen lassen. Ein Brillant-Damen-Ring aus 18 Karat Gelbgold mit Diamanten in weiß, gelb, grün und blau. Von jedem verkauften Ring gehen 300 Euro an die Kirchgemeinde St. Thomas, die damit generationsübergreifende Arbeit für Senioren unterstützt. Außerdem im Jubiläums-schaufenster: Eine Glashütte-Weltzeit-Uhr „Edition Leipzig“.

Was er sich zum „30.“ wünscht? Peters schaut auf seine Uhr. „Mehr Zeit.“

Von Guido Schäfer