2021, das war das Jahr des 20-jährigen Jubiläums für die ZDF-Krimireihe „Soko Leipzig“. Und es war spannend und lebensnah: Kommissar Tom Kowalski (Steffen Schroeder) hat seinen Beruf an den Nagel gehängt, aus privaten Gründen und weil er des Verbrechermilieus überdrüssig war. Kommissar Jan Maybach (Marco Girnth) ist durch enormen beruflichen Druck immer tiefer in die Drogenabhängigkeit gerutscht. Und nun hängt das Leben von Hauptkommissarin Ina Zimmermann (Melanie Marschke) am seidenen Faden – zu sehen im 90-Minüter „Verrannt“, mit dem die Leipziger Serie am 7. Januar ins neue Jahr startet.

Inas Leben hängt am seidenen Faden

In „Verrannt“ wird Ina bewusstlos am Rand eines Waldstücks gefunden. Als sie im Krankenhaus erwacht, kann sie sich an nichts erinnern, was in den letzten 24 Stunden passiert ist. Erste Spuren führen zum Haus von Felix Laimer, mit dem die Hauptkommissarin am Vorabend scheinbar ein Date hatte. Der ist nicht anzutreffen, doch Blutspuren in seiner Wohnung geben Rätsel auf. Offenbar ist die Hauptkommissarin Teil eines Verbrechens geworden. Die Situation verschärft sich schlagartig, als sie von einer mysteriösen Person mit Gasmaske entführt wird. Für ihre Kolleginnen Kim und Dagmar beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, denn das Leben von Ina hängt am seidenen Faden.

Auf das Team der Soko Leipzig wartet beruflich jede Menge Action – doch privat haben die Schauspieler Marco Girnth, Johannes Hendrik Langer, Melanie Marschke und Amy Mußul (von links) viel Spaß, wie hier auf dem diesjährigen Leipziger Opernball. Quelle: Volkmar Heinz / Leipzig report

Moritz Brenner unter Maulwurf-Verdacht

Und auch in der Folgewoche ermittelt die „Soko Leipzig“ in Spielfilmlänge: Am 14. Januar wird die Doppelfolge „Mutprobe“ ausgestrahlt. Es geht um Anschläge auf drei Mitglieder einer ehemaligen Schulclique, die vor sechs Jahren nach dem tragischen Tod eines Mitglieds auseinandergegangen ist. Die Ermittlungen im Umfeld der alten Schule enthüllen eine Tragödie. Während der Ermittlungen beschleicht Soko-Chefin Ina Zimmermann das Gefühl, dass der neue Kommissar Moritz Brenner heimlich Informationen über sie und ihr Team sammelt. Sie vermutet, dass Moritz ein Maulwurf sein könnte, der intern ermittelt, um Jans überstandene Drogensucht nachzuweisen – was seine sofortige Suspendierung zur Folge hätte. Jan muss sich stellen, um das Team nicht zu gefährden, und er geht mit Moritz auf Konfrontation.

Die aktuelle 22. Staffel der Soko Leipzig läuft noch bis März 2022. Seit Januar 2001 wird die in Leipzig produzierte Krimireihe im ZDF ausgestrahlt. Die allererste Folge begann ebenfalls mit einer Entführung – damals traf es Hauptkommissar Hajo Trautzschke (Andreas Schmidt-Schaller).

Von Kerstin Decker