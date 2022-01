Leipzig

Zu Lebzeiten hat er oft über seinen Tod gewitzelt: „Ich bin umgezogen“, sollte über seiner Traueranzeige stehen. Vor zwei Jahren, am 15. Januar 2020, starb Peter Degner kurz vor seinem 66. Geburtstag. In seinen letzten Lebensjahren musste er sich mit schweren gesundheitlichen Problemen herumschlagen. Die Pandemie hat er nicht mehr miterlebt – vermutlich hätte es ihn als kommunikativen Single sehr mitgenommen, seine zahlreichen Freunde und Bekannten nicht mehr empfangen zu dürfen. 

Gedenkstunde am Grab

Das Grab von Peter Degner auf dem Ostfriedhof. Kleine Gedenksteine erinnern an prominente Künstler, die er nach Leipzig geholt hat. Quelle: Kerstin Decker

An der Grabstelle soll es am Sonnabend um 14 Uhr eine kleine Gedenkstunde geben, veranstaltet von der Peter-Degner-Stiftung. Das Grab ist weitgehend fertig gestaltet: ein gewaltiger weißer Marmorstein inmitten von roten Rosen. Umgeben von 42 kleineren Gedenksteinen mit Namen von Künstlern und Promis, die der Verstorbene nach Leipzig geholt hat. Etliche sind noch gar nicht tot – wie Michail Gorbatschow, Senta Berger, Klaus Maria Brandauer oder Udo Lindenberg. Dass diese Prominenten jetzt gewissermaßen einen Gedenkstein auf dem Leipziger Ostfriedhof im Schatten von Peter Degner haben, wirkt befremdlich, entspricht aber genau den Wünschen des Impresarios. Eine Ruhestätte in der Promi-Ecke des Südfriedhofs hätte auch gut zu dem umtriebigen Leipziger gepasst. Doch Degner, der selbst als Grabredner gearbeitet hat, wollte auf dem vergleichsweise leeren Ostfriedhof begraben werden. Wo schon seine Mutter Gertrud liegt, mit der er bis zu ihrem Tod 2005 zusammengewohnt hat. Zudem war er zeitlebens im Leipziger Osten zu Hause.

Wohnung ist jetzt Stiftungssitz

Peter Degner Firmenschild hängt noch immer an seinem Wohnhaus in der Kreuzstraße in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Seine exzentrisch ausstaffierte Wohnung in der Kreuzstraße 19 sieht von außen noch so aus, wie er sie verlassen hat. Es handelt sich um eine Eigentumswohnung, die an die Peter-Degner-Stiftung vererbt wurde – jetzt ist sie offizieller Stiftungssitz. Vorstandsvorsitzender Michael Luda (51) trifft sich dort hin und wieder mit Mitstreitern und Geschäftsfreunden. Auch die Putzfrau kommt noch. Die Webseiten von Peter Degner und auch die seiner Stiftung sind seit dem vergangenen Sommer abgeschaltet, sollen aber im Frühjahr in überarbeiteter Form neu an den Start gehen.

Silvester-Übertragung soll wieder stattfinden

Die Peter-Degner-Stiftung wurde 2011 von Peter Degner als Ewigkeitsstiftung errichtet. Er selbst hatte sich bereits vor seinem Tod aus den Gremien zurückgezogen. Der Zweck – Förderung von Kunst und Kultur – soll nach seinem Wunsch auf unbegrenzte Zeit weiter erfüllt werden. Dabei darf das Stiftungskapital nicht verbraucht werden, nur die Erträge. „Durch Corona war die Stiftungsarbeit sehr schwierig“, sagt Michael Luda. Wegen der Pandemie fielen 2020 und 2021 die „Classic open extra“ aus, sprich die Übertragung der IX. Sinfonie aus dem Gewandhaus auf den Leipziger Markt. „Wir haben jedes Jahr den Antrag gestellt und alles vorbereitet. Mit Stadt, Gewandhaus und MDR war alles abgestimmt, aber dann kamen die Corona-Schutzverordnungen dazwischen“, so der Stiftungsvorsitzende. In diesem Dezember wird es einen neuen Anlauf geben. Außerdem will die Stiftung jährlich ein, zwei künstlerische Talente aus dem Nachwuchsbereich fördern und eventuell auch die Goldene Zigarre, den Preis der Peter-Degner-Stiftung, wieder verleihen. Letztere Veranstaltung hatte Degner allerdings selbst schon ruhen lassen.

Degner liebte schräge Outfits

Degner war ein Unikum, er liebte die Selbstinszenierung. Als Veranstaltungsmacher holte er internationale Künstlerinnen und Künstler zu Auftritten nach Leipzig. Auf der Bühne kehrte er gern die schillernden Seiten seiner eigenen Persönlichkeit hervor, zeigte sich mit auffälligen Anzügen und schrillen Brillen. Liebenswürdig und volksnah moderierte er seine eigene Sommerveranstaltung „Classic open“, die ihm in mehr als 20 Jahren eine große Fangemeinde einbrachte. Nachdem er sich mit seinen Geschäftspartnern und mit der Stadt schwer überworfen hatte, wurde die Veranstaltung 2018 an einen anderen Ausrichter vergeben.

Von Kerstin Decker