Christine Albrecht besucht Pflegekurs für Angehörige in Leipzig

Leipzig

„Alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein“, sagte schon der Philosoph Cicero zur Zeit der römischen Antike. Und diese Redewendung hält sich bis heute. Doch woran liegt das? Sind es körperliche Gebrechen, die Gedächtnis- und Gedankenwelt, die einem zunehmend Streiche spielen? So oder so: Tritt erst einmal eine Pflegebedürftigkeit ein, wird das Alter begleitet von Menschen, die einem helfen, es so angenehm wie möglich zu verleben. Zu ihnen zählt auch Christine Albrecht. Die 53-Jährige betreut die Oma ihres Mannes. Die Aufgaben teilt sie sich mit anderen Familienangehörigen sowie dem ambulanten Pflegedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes.

Schwiegeroma Eva ist inzwischen 99 Jahre alt und hat Pflegegrad 4. Mithilfe eines Rollators kann sie sich in ihrer Wohnung einigermaßen bewegen, auch mundgerecht zubereitetes Essen kann sie selbst zu sich nehmen. Dass Christine Albrecht die Betreuung neben ihrem Job als Köchin mit übernimmt, war für die Leipzigerin selbstverständlich. „Eva ist eine liebe Frau, die viel für die Familie getan hat. Wir wollten sie in ihrer gewohnten Umgebung belassen, deswegen musste ich nicht lange überlegen.“

Laut dem jüngsten Stichtag Ende 2017 verzeichnet die Pflegestatistik bundesweit 3,41 Millionen Pflegebedürftige. Das sind mehr als eine halbe Million Menschen mehr als bei der vorausgegangenen Zählung 2015. Und die Zahl der auf Pflege angewiesenen Menschen steigt weiter an. Drei Viertel der Pflegebedürftigen werden allein oder mehrheitlich durch Angehörige zu Hause versorgt, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Aktionstag „Pflegende Angehörige“ im September mitteilte. „Ohne die pflegenden Angehörigen geht es nicht“, sagt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste.

Zur Galerie Krankenschwester Birgit Freiberger gibt seit vielen Jahren Pflegekurse für Angehörige.

Vorbereiten auf neue Aufgaben

Doch einfach so die Pflege von Angehörigen übernehmen, ohne jegliche Vorerfahrung – das kann ungeahnte Herausforderungen mit sich bringen. Unterstützungsmöglichkeiten, Anträge, Alltagshilfen, Pflege bei Bettlägerigkeit oder Inkontinenz und Sturzprävention sowie nicht zuletzt Trauerbegleitung sind nur einige der Bereiche, mit denen sich Betroffene konfrontiert sehen. Hier kommen Anbieter von Pflegekursen für Angehörige ins Spiel. Einen solchen besucht auch Christine Albrecht. „Ich hatte bislang keine Erfahrung“, erklärt die Köchin ihre Motivation. Angefangen hat für sie alles mit einem Pflegebett, mit dessen Bedienung sie sich erst einmal vertraut machen musste. Auch Inkontinenz beschäftigte Albrecht in der Betreuung ihrer Schwiegeroma. „Ich war etwas unsicher. Auf jeden Fall wollte ich die Intimsphäre wahren. Also habe ich erst einmal mit ihr gesprochen“, erinnert sie sich. Es lief gut, und das tut es bis heute. Kommen Fragen auf, wendet sich Christine Albrecht an den Pflegedienst. Das Verhältnis ist vertraut, die Zusammenarbeit eng.

Hilfe auf Knopfdruck Selbst wenn Pflegebedürftige durch Pflegedienste oder Angehörige Unterstützung erfahren – sie stehen nicht unter dauerhafter Beobachtung. Sie verbringen durchaus auch Zeit alleine. Zeit, in der ihnen etwas passieren könnte. Ein Schwindelanfall, ein Stolpern über die Teppichkante, ein verschütteter Tee, der Verbrennungen verursacht – in solchen Fällen kann ein Hausnotruf Sicherheit bieten. Denn das System verspricht schnelle und kompetente Hilfe auf Knopfdruck. Und so funktioniert’s: Kunden erhalten ein Hausnotrufgerät sowie einen Sender, der sich als Kette oder Armband tragen lässt. Im Notfall muss lediglich ein Knopf am Sender gedrückt werden und schon wird eine Sprechverbindung zu Mitarbeitern einer sozialen Leitstelle hergestellt. Diese ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr besetzt. Von hier aus wird Hilfe für die Betroffenen organisiert.

Vertraut geht es auch im Pflegekurs zu. Etwa zehn bis zwölf Teilnehmer sind in einer Gruppe, stellen individuelle Fragen ihre persönliche Situation betreffend. Das Verhältnis von Männern und Frauen in ihren Kursen schätzt Leiterin Birgit Freiberger auf 50/50. „Männer pflegen ihre Mütter, Frauen ihre Väter – meine Erfahrung“, sagt sie. Die 54-Jährige arbeitet seit 34 Jahren als Krankenschwester. Seit 2012 gibt sie Pflegekurse. Heute stellt sie unter anderem Hilfsmittel wie eine Shampoo-Mütze und Gleitmatten vor, die den Pflegenden die Arbeit erleichtern. Außerdem zeigt sie Übungen gegen Drehschwindel und wie man am besten aus dem Sitzen heraus aufsteht. Hierbei wird nicht nur gesprochen, es wird angepackt. Freibergers Devise: „Sehen ist eine Sache, Sie müssen das mal machen.“ Herhalten dafür muss Dummy Oskar. Er wird auf die Seite gedreht, bekommt eine Windel angelegt, muss im Bett hoch- und runterrutschen. Für die Teilnehmer bringt der Kurs einige Erkenntnisse, sie lernen Hilfsmittel kennen, von denen sie vorher nie gehört haben, bekommen Tipps für ihre aktuelle Situation und werden auf potenziell kommende Herausforderungen vorbereitet.

Ideen, die sich auszahlen könnten

Die Versorgung durch Angehörige sei „eine Leistung, die nicht hoch genug geschätzt werden kann“, sagte Bundesseniorenministerin Franziska Giffey ( SPD). Die bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf müsse als wichtige Zukunftsaufgabe gesehen werden. „Neben dem bereits bestehenden Anspruch auf Familienpflegezeit brauchen wir dafür neue Ideen“, so Giffey. Deshalb prüfe man, wie ein Konzept für ein Familienpflegegeld aussehen könnte. Eine Idee, deren Umsetzung sicherlich viele pflegende Angehörige aufatmen lassen dürfte.

Mehr zum Thema Sicherheit Weitere Texte, Infos und Tipps zum Thema Sicherheit gibt es hier.

Von Patricia Liebling