„Es geht vielen zu gut“, schrieb eine 92-jährigen Leipzigerin in einem Brief an die LVZ-Redaktion. Ihre Kritik am „ständigen Jammern“ über die Bedingungen während der Corona-Krise sorgte für ein großes Echo – vor allem in den sozialen Medien. Nun spricht sich auch eine 85-Jährige für einen gelasseneren Umgang mit der Krise aus.