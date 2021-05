Leipzig

Amtsgerichtspräsident Michael Wolting hat seinem Berufsstand keinen Gefallen getan. Sein Mitarbeiter-Schreiben, in dem er skizziert, was Menschen ohne Corona-Schutzimpfung demnächst bevorstehen könnte, schlägt im Netz hohe Wellen und wirft einmal mehr die Frage auf: Was ist in unseren Gerichten bloß los?

„Ich bin mir total sicher, dass solche ,Richter’ in der Lage sind, unabhängige und an der Sachlage orientierte Urteile zum Thema Pandemie zu fällen“, schreibt ein User sarkastisch. Und ein anderer bemerkt: „Solch einen Ton haben nicht einmal die DDR-Fürsten gegenüber den Untertanen angeschlagen. Nicht weil sie gute Menschen waren, sondern weil ihnen die Agitprop-Experten von so viel Plumpheit abgeraten hätten.“

Der Brief wirft aber auch die Frage auf, was geschehen soll, wenn sich am Ende des Tages nicht genug Menschen impfen lassen sollten, um die erstrebte „Herdenimmunität“ zu erreichten. Wenn der Ansturm auf die Impfzentren abgeebbt ist und die Zahl der Impf-Skeptiker doch deutlich größer sein sollte als gedacht. Drohungen und Zwang anwenden, wie es in Woltings Mitarbeiter-Brief anklingt? Wohl kaum. Doch für die „Herdenimmunität“ müssen Virologen zufolge 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sein.

Deshalb stellt sich die Frage: Wie schafft man es, genügend Menschen von der Impfung zu überzeugen, um so vor dem Herbst auch wirklich vor Corona sicher zu sein? Wie kommt man der Impf-Skepsis bei? Antworten darauf sollten bald gefunden werden.

Von Andreas Tappert