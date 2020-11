Debatte um Querdenker geht weiter – was LVZ-Leser zur Demo in Leipzig sagen

Leipzig

LVZ-Leser sehen die Kundgebung vom 7. November überwiegend kritisch. Hier ein Auszug aus einigen Zuschriften.

Auch Richter dürfen kritisiert werden

Sachsens Justizministerin Katja Meier hat die Kritik am Oberverwaltungsgericht mit der Begründung zurückgewiesen, dass das Gericht in seinen Entscheidungen unabhängig sei. Ich gehe davon aus, dass sachliche Kritik Meinungsfreiheit darstellt und damit Teil eines Grundgesetzes ist, das auch vor Richtern nicht Halt machen muss. Mit der genehmigten Veranstaltung ist ein riesiger Schaden entstanden, der weit über Leipzig hinausgeht und neben Fragen zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie auch Probleme zur Verantwortung aufwirft. Daher erscheint eine gründliche Untersuchung einschließlich der richterlichen Entscheidungen zwingend notwendig. Die auf der Straße Dienst leistenden Polizisten dürfen dabei jedoch nicht zu „Bauernopfern“ werden.

Anzeige

Erich Willschütz, per E-Mail

Die Justiz ist unabhängig

Ich muss unserer Justizministerin voll beipflichten: Die Justiz ist per Grundgesetz unabhängig. Den Richtern zu unterstellen, ihre Entscheidung wäre ideologisch motiviert, ist der Anfang vom Ende einer unabhängigen Gerichtsbarkeit. Wo das endet, ist hinlänglich bekannt. Wehret den Anfängen!

Jürgen Rupprecht, 04103 Leipzig

Geradeausdenken ist auf Dauer besser als Querdenken

Geschickt werden seit geraumer Zeit unter anderem in sozialen Netzwerken – ohne Faktenbezug – Behauptungen aufgestellt, die permanent und in abgewandelter Form solange wiederholt werden, bis der Eindruck entsteht: Da muss ja was dran sein. Ergebnis ist eine steigende Zahl von Verschwörungsanhängern und allgemein unzufriedenen Menschen. Bereits der anonyme Werbezettel zur Demo bestand aus falschen Behauptungen. Schuld sind nun die Coronamaßnahmen und alle Politiker, Frau Merkel sowieso, Ausländer, USA, Robert-Koch-Institut und so weiter. Ziel dieser Verleumdungs- und Verschwörungskampagnen ist die Schwächung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung – angetrieben von radikalen Kräften und autoritären Regierungen aus dem Ausland. Die Demoteilnehmer fordern Meinungsfreiheit, akzeptieren aber nur ihre Meinung und stellen ihre persönliche Freiheit über die Freihheit der anderen Mitmenschen. Dass „der vergessene Wendepfarrer“ diese Tatsache nicht erkennen will, ist besonders tragisch. Geradeausdenken ist auf Dauer besser als Querdenken.

Familie Schmidt, 04317 Leipzig

Verantwortung und Rücksichtnahme sind nötig

1989 gingen Menschen für Demokratie und gesellschaftliche Freiheiten auf die Straße. Jetzt werden Demokratie und gesellschaftlichen Freiheiten genutzt, um gegen Demokratie und gesellschaftlichen Freiheiten auf die Straße zu gehen. Demokratie und gesellschaftliche Freiheiten bedeuten auch eigene Verantwortung und Rücksichtnahme. Das scheinen aber einige Mitmenschen nicht akzeptieren zu wollen. Das Coronavirus ist heimtückisch und hinterhältig, viele Symptome gleichen denen von bekannten Erkältungskrankheiten. Auch sind die Folgen des aktuellen Virus’ kaum einschätzbar, vor allem die Langzeitfolgen. Freiheitsrechte sind für alle Menschen in diesem Land gültig, nicht allein für Corona-Zweifler. Aktuell heißt es gemeinsam Verantwortung und Rücksicht aufeinander zu nehmen, was sehr lange dauern kann und unendlich viel Geduld erfordert.

Ralf Kuke, 99097 Erfurt

Es braucht Mäßigung und verbale Abrüstung

Die Polizei war an diesem Tag in der Zwickmühle. Bei über 20 angemeldeten Demonstrationen, Gegendemonstrationen und Gerichtsentscheidungen im Halbtagestakt kann es vorkommen, dass die, ausschließlich Linkskrawallen vorbehaltene, Deeskalationsstrategie aus Versehen den Coronademos zugute kommt. Dass Wasserwerfer dann als gepanzerter Feuerwehrersatz in Connewitz brennende Barrikaden löschen müssen. In Connewitz gab es Hinterhalte gegen „Bullen“ und keine Gegendemonstrationen – in der Leipziger Innenstadt war das umgekehrt. Versöhnlich wurden Schäden und Straftaten einfach zusammengezählt und Herr Jung, Oberbürgermeister in Quarantäne, wähnt Ideologen in Sachsens Oberverwaltungsgericht.

Nur Mäßigung, Besonnenheit und verbale Abrüstung auf der Straße, in Ämtern und Redaktionen können wohl Schlimmeres noch verhindern.

Stephan Thieme, per E-Mail

Dafür waren wir 1989 nicht auf der Straße

Dieser Sonnabend ist eine Schande. Wie kann das Oberverwaltungsgericht so eine Demo zulassen – während Gaststätten trotz Hygienekonzepten schließen müssen und das medizinische Personal mit seiner Gesundheit an Grenzen geht. Die Polizei wird für Chaoten verheizt. Dafür sind wir 1989 nicht auf die Straße gegangen.

Helga Käseberg, 04159 Leipzig

Kritiker werden in einen Topf mit gewalttätigen Chaoten geworfen

Als Teilnehmer widerspreche ich der Darstellung in der LVZ und in anderen Medien, dass die Demonstration überwiegend von Provokation und Gewalt geprägt war. Ich habe wie 20 000 andere Demonstranten friedlich gegen die zum Teil als Willkür wahrgenommene Verschärfung der Corona-Maßnahmen der Regierung demonstriert. Es ist ungeheuerlich, dass all diese Menschen quasi in einen Topf mit den gewalttätigen Chaoten geworfen werden, die sich am Rande der Demonstration Auseinandersetzungen mit der Polizei lieferten, aber auch unter den Gegendemonstranten zu finden waren – bis hin zu einem brutalen Angriff auf einen Reisebus mit Querdenker-Teilnehmern am Abend in Connewitz.

Ich habe erlebt, wie Demonstranten mit Sprechchören wie „Fahnen runter“ Rechte nötigten, ihre schwarz-weiß-roten Flaggen einzurollen und sich zu entfernen. Wer im Gegensatz zu den meisten Kommentatoren in den Medien wirklich an der Demonstration teilgenommen hat, konnte feststellen, dass die Teilnehmer quer aus allen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen kamen und unterschiedliche politische wie weltanschauliche Ansichten vertraten. Ich habe persönlich eine Gruppe aus Kiel kennengelernt, deren Mitglieder sich aus der Friedens- und Antiatomkraftbewegung kannten. Allen schien es wichtig zu sein, ihren Unmut friedlich kund zu tun über die weitgehende Einschränkung von Grundrechten und über die harten Eingriffe in Kultur, Freizeitsport oder im Hotel- und Gaststättengewerbe.

Besonders problematisch finde ich, dass die pauschale Diffamierung der Demonstranten durch Politik und Medien unsere Gesellschaft weiter spalten wird. Damit ist eine offene Diskussion um die Coronamaßnahmen, deren Sinnfälligkeit und Strategie sowie die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen kaum noch möglich.

Dieter Herden, per E-Mail

Demonstrations-Touristen mit Bussen herangekarrt

Die angebliche Anti-Corona- Demonstration macht mich aus zwei Gründen wütend. Einmal ist da die Vereinnahmung der teils berechtigten Kritik und Sorge von betroffenen Leipziger Bürgern durch die üblichen gewalttätigen Hooligans und Rechtsradikalen, denen es ja eigentlich um einen Systemwechsel geht und für welche die ganzen Aluhut-Träger ein gar zu gefälliges Schutzschild sind.

Was mich aber ebenfalls aufregt, ist die Teilnahme der aus ganz Deutschland angereisten Demonstrations-Schickeria. Darin liegt auch der für mich augenscheinlichste Unterschied zu den Bürger-Demonstrationen im Herbst 1989. Damals gingen die Leipziger auf die Straße, um für ein besseres Leben und für die Befreiung von einem Regime zu demonstrieren. Heute werden Demonstrations-Touristen aus dem ganzen Land mit Reisebussen herangekarrt, weil es en vogue ist. Der saturierten Esoteriker-Gemeinschaft aus Westdeutschland, geprägt von in die Jahre gekommenen Alt-68ern auf der lebenslangen Sinnsuche, sind im Westen die Demo-Feindbilder abhanden gekommen. Gegen Atomkraft demonstrieren macht keinen Sinn mehr, Stuttgart 21 ist auch nicht mehr so hip, der ganze Frust muss aber irgendwie raus. Da kommt doch der Aufruf nach Leipzig wie gerufen. Das hat doch so ein Feeling: Mal mit richtigen Ossis Bambule machen – und sogar Wonneberger und Steimle sorgen für die richtige Sachsen-Folklore. So was kriegt man in Stuttgart, München oder Dortmund nicht geboten. Für manche mag‘s der erste Trip in den Osten gewesen sein. Und mit Bill Gates, NWO, G5-Strahlung und Chem-Trails gibt’s endlich wieder einen Sinn im Leben und etwas, gegen das man ankämpfen kann. Die paar Neonazis stören dann auch nicht so sehr. Leider überblenden die Spinner mit ihrem Getöse die Sorgen der tatsächlich Leidenden, der Kranken, der fast bankrotten Laden-, Restaurant-, Tanzschulenbetreiber, Touristiker und Kulturfreunde in dieser Stadt.

Jens Kipping, 04425 Taucha

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von lvz