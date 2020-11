Dritte Welle der Schulstudie in Sachsen: Nur ein Test bisher Corona-positiv 

Leipzig

Seit gut einer Woche läuft in Sachsen die dritte Welle der umfangreichen Corona-Schulstudie. Bisher wurden seit Anfang November an drei Schulen, darunter einer in Leipzig, 623 Schüler und Lehrer auf Corona-Viren und Antikörper untersucht. „Dabei gab es bisher nur einen positiven Corona-Befund nach einem Rachenabstrich, und zwar bei einem Lehrer“, sagte Kiess vorab der LVZ. Die Ergebnisse der Antikörpertests aus den Blutproben stehen noch aus.

Kiess: Schulen sind nicht die Treiber der Pandemie

Für Kiess, der mit dem Team der Life-Child-Ambulanz zum dritten Mal seit Mai die sächsischen Schüler und Schulbediensteten untersucht, ist das eine weitere Bestätigung dafür, dass in Sachsen Kinder wenig infiziert sind. „Die Zahlen sind also auch zwei Monate nach dem Schuljahresbeginn sehr niedrig. Die Schulen sind nicht die Treiber der Pandemie. Das belegen auch ähnliche Studien aus Dresden“, unterstreicht der Direktor der Uni-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Seine dringliche Bitte an den sächsischen Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) und das Kabinett sei daher, die Kindertagesstätten und die Schulen offen zu halten. „Das ist besser, als die Kinder zu Hause einzusperren“, so der erfahrene Kinderarzt.

Anzeige

Für 99 Prozent der Schüler keine Einschränkungen

Bisher musste laut Kultusministerium nur eine Schule in Sachsen vorübergehend wegen Corona geschlossen werden. Im Zeitraum vom 2. bis 9. November gab es danach 75 Corona-Infektionen bei Lehrern und 130 bei Schülern. 803 Mädchen und Jungen mussten in Quarantäne, 311 Schüler befinden sich noch aus der vorherigen Woche in Quarantäne. Damit sind aktuell 1114 Schüler zu Hause von insgesamt 413 000. Das entspricht 0,3 Prozent. Für 99,7 Prozent gibt es daher keine Einschränkungen beim Schulbesuch.

Kinder ab 6 Jahren können problemlos Masken tragen

Die bisherigen Hygienemaßnahmen in den Schulen hätten gegriffen, sagt Kiess. Aber wenn sich die Infektionszahlen exponentiell entwickeln, sollten die Kinder in der Schule generell Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, auch im Unterricht, rät der Experte. Das sei allemal besser, als die Einrichtungen zu schließen. „Masken zu tragen ist für Kinder ab 6 Jahre kein Problem“, sagt Kiess. Nirgendwo auf der Welt gebe es gegenteilige Erkenntnisse.

Auf den Einwand, dass an immer mehr Schulen, wie etwa in Taucha oder Markranstädt, Coronafälle bei Kindern und Jugendlichen aufgetreten sind, entgegnet Kiess: „Dass unter insgesamt über 28 000 positiv getesteten Menschen seit Ausbruch der Pandemie in Sachsen auch Schulkinder dabei sind, ist doch normal. Aber ihr Anteil liegt unter einem Prozent der Infizierten.“

Untersuchung an 18 Schulen in ganz Sachsen

In der ersten Welle der Schulstudie im Mai und Juni wurde bei keinem einzigen von 2600 getesteten Schülern und Lehrern eine Corona-Infektion festgestellt. Die Untersuchung läuft seither in 18 Schulen in Leipzig, Dresden, Borna, Zwickau und Werdau. Die Probanden werden dabei per Rachenabstrich auf eine akute Corona-Infektion und mittels Blutentnahme auf eine bereits überstandene Covid-19-Erkrankung untersucht. Antikörper gegen das Sars-CoV-2-Virus zeigten im Frühjahr 14 der ausgewerteten Serumproben. Das betraf sechs Angestellte und acht Schüler.

Während der zweiten Welle, die im September, also unmittelbar nach dem Schuljahresstart lief, wurde ein Schüler positiv getestet – von 2439 Abstrichen. Bei zwölf Personen wurden Antikörper gefunden – von 2197 Blutproben.

Neue Studie: Ein Drittel weniger Besuche beim Kinderarzt

Kiess verweist noch auf eine weitere Studie, an der er mit seinem Team gerade arbeitet. Die Besuche bei Kinderärzten haben während der Corona-Krise um 30 Prozent abgenommen. Das ergab die Untersuchung der Daten von 300 Kinderärzten aus Mitteldeutschland. „Wir bekommen diese Daten und haben sie ausgewertet. Da sieht man mit Beginn der Pandemie einen deutlichen Einbruch. Besonders wenig Kinderarztbesuche gab es im April, auf dem Höhepunkt des Shutdowns“, erläutert der Medizinforscher. Seine Erklärung dafür sind um einen die ausgesprochenen Kontaktverbote. „Da geht man nicht mehr wegen Routinesachen wie Schnupfen oder Halsschmerzen zum Arzt.“ Zum anderen gebe es durch die Abstandsgebote wahrscheinlich auch weniger banale Infektionskrankheiten. Aber wenn der Arztbesuch hinausgezögert wird, bestehe die Gefahr, dass Krankheiten verschleppt oder verschlimmert werden. Einen solchen Fall habe er an der Uni-Kinderklinik zum Glück noch nicht erlebt. Aber es falle auf, dass weniger kleine Patienten mit Bronchitis oder Lungenentzündung kommen. Derzeit werden vor allem schwerst erkrankte Kinder behandelt, die von Geburt an Stoffwechsel- und anderen Erkrankungen leiden.

Von Anita Kecke