In der Rückschau auf die erneuten Proteste von Gegnern der Corona-Auflagen am Sonnabend in Leipzig lief einiges besser ab, als am Samstag vor zwei Wochen. Versammlungsbehörde und Polizei haben vieles richtig gemacht – wenn auch nicht alles, wie LVZ-Autor Thomas Lieb kommentiert.

Polizei musste einen Preis für die Sicherheit zahlen

Sicherheit geht vor. Im Bezug auf die Wahl der Mittel hinsichtlich der körperlichen Unversehrtheit von Menschen – unzweifelhaft der richtige Kurs. Daran haben sich die Polizisten auch am Sonnabend orientiert. Während sie hämischen Beschimpfungen und sogar gewalttätigen Attacken ausgesetzt waren, behielten sie kühle Köpfe und die Lage im Griff. Eine Eskalation der erneut dynamischen Lagen sollte vermieden werden. Das ist den Beamten dieses Mal gelungen.

Einen Preis haben sie dafür allerdings bezahlen müssen. Eingebrockt hat ihnen das die Stadt Leipzig als Versammlungsbehörde, die mit der klaren Vorab-Ansage, alle Verstöße gegen jedwede Auflagen – mit Hilfe der Polizei – energisch zu ahnden, große Töne spuckte. Nach der Auflösung der Versammlung von „Querdenkern“ auf dem Kurt-Masur-Platz und einigen Ordnungswidrigkeitsverfahren verblassten diese Töne. Damit geriet die Polizei unfreiwillig in ein Spannungsfeld aus Deeskalation und Sanktion. Auflagenverweigerern auf ihre Verstöße mit Strafen zu begegnen, also geltendes Recht herzustellen, stand der Bedrohung von Gesundheit und Sicherheit entgegen.

Die Strafankündigung gegenüber 500 Maskenverweigerern, die sich verbotenerweise zu einer nicht genehmigten Versammlung zusammengetan hatten, musste die Polizei kleinlaut wieder zurücknehmen. Sie verzichteten zugunsten der Sicherheit darauf, die Personalien der Coronaleugner aufzunehmen. In dieser Situation war das die vernünftigste Entscheidung, da sich die Stimmung weiter aufheizte. Dass es so weit gekommen war, hatte zuallererst mit den „Querdenker“-Köpfen selbst zu tun. Arno Niederländer und andere Sprecher der Thüringen-Gruppe stachelten ihre Anhänger durchs Megafon bewusst an, gegen Auflagen, Polizisten und letztlich den Staat aufzubegehren – was in Hass und Hetze mündete.

Der Preis wurde bezahlt. Und das war richtig so. Es hätte so weit nicht kommen müssen, wenn die Stadt aus den Versäumnissen vom 7. November nicht eine ambitionierte Kampfansage abgeleitet hätte, die vielleicht jeder erwartet hat. Von der aber niemand wissen konnte, ob sie sich auch umsetzen lässt. Darin unterschied sich der 21. nicht vom 7. November.

Von Thomas Lieb