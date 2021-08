Leipzig

Die meisten Menschen auf dem Augustusplatz in Leipzig wollten am Sonnabend keine Maske tragen: Weil die Auflagen für eine Kundgebung gegen die Corona-Impfung nicht eingehalten wurden, konnte die Protestveranstaltung am Nachmittag nicht wie geplant beginnen. Organisiert wurde die Demonstration vom „Querdenken“-Ableger „Bewegung Leipzig“ und „Ärzte stehen auf“.

Den Veranstaltern zufolge sollte es um „medizinische Aufklärung zum Virus und zur Impfung gehen.“ Dazu hatten sich nach Polizeiangaben rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Augustusplatz versammelt. Die Veranstalter gaben auf Nachfrage keine Schätzung zur Größe der Kundgebung ab. Vor der Universitätskirche gab es eine Gegenkundgebung von „Leipzig nimmt Platz“ mit bis zu 70 Menschen.

Zur Durchsetzung der Maskenpflicht drehte die Versammlungsbehörde einem Redner auf der Bühne von „Bewegung Leipzig“ noch vor dem offiziellen Start der Veranstaltung den Ton ab. Polizistinnen und Polizisten kontrollieren den Mund-Nasen-Schutz der Protestierenden und mussten dabei viele Diskussionen über die Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht und der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie allgemein führen. „Wir stehen doch auch für euch hier“, sagte eine Frau, die ihre Maske maximal unter der Nase tragen wollte. Andere Demonstranten waren weniger freundlich und beschimpften die Polizistinnen und Polizisten, nannten sie etwa „Volksverräter“ und „Merkel-SS.“

Tumulte am Rand

Am Rande kam es zu kleineren Tumulten, als Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Polizei zur Überprüfung ihrer Personalien abgeführt worden. Eine solche Kontrolle war der Polizei zufolge immer dann nötig, wenn Menschen ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht vorlegten. Das sei etwa bei einer oberen zweistelligen Zahl von Menschen der Fall gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Mit mehr als einer Stunde Verspätung konnte die Kundgebung schließlich gegen 16 Uhr beginnen, ein Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer trug nun die vorgeschriebene Maske. „Maulkorb“ hatte eine Frau auf ihre Maske geschrieben, „Söderlappen“ stand auf dem Mundschutz eines Mannes. Auf der Bühne warnten Redner vor der Corona-Impfung, die ihrer Ansicht nach nicht sicher sei. Am frühen Abend war noch ein Aufzug der Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Innenstadt über den Ring geplant.

Von Denise Peikert