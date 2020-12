Leipzig

Von der Corona-Pandemie ist jeder irgendwie betroffen. Und jeder hat Fragen zum Thema. Drei renommierte Mediziner vom Klinikum St. Georg informieren beim LVZ-Talk am Dienstag über den aktuellen Stand in Leipzig und Region. Die Veranstaltung findet pandemiebedingt ohne Publikum statt, wird aber ab 18 Uhr auf lvz.de live gestreamt. Leser und User können vorab und während des Talks Fragen stellen.

Wie ist die Lage auf den Intensivstationen? Wie können wir mit der Pandemie umgehen, wie Weihnachten feiern? Wie kommen wir durch den Corona-Winter? Diesen und anderen Fragen stellen sich Professor Michael Borte (Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission), Professor Christoph Lübbert (Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik) sowie Professor Armin Sablotzki (Chefarzt der Klinik für Anästhesie- und Intensivtherapie am Klinikum St. Georg). Moderation: Julia Grass und Björn Meine.

LVZ-User können bei Facebook live ihre Fragen stellen – einfach als Kommentar im Video-Stream.

