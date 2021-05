Leipzig

Amtsgerichtspräsident Michael Wolting hat in einem Schreiben an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eindringlich appelliert, dass sich alle impfen mögen – und dabei in deutlichen Worten ein Droh-Szenario einer „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ aufgemacht. Er formulierte zudem scharf an alle Impf-Gegner, was das für die Arbeit im Amtsgericht bedeuten könnte – von lebenslanger Arbeit hinter Plexiglas und möglicher Änderungen in der Geschäftsverteilung. Betroffene befürchten jetzt, dass sie künftig mit keinen relevanten Verfahren mehr betraut werden. Im Raum steht auch, dass sie als Kritiker der Corona-Politik eingestuft werden könnten und künftig von Verfahren ausgeschlossen sein könnten, die Eingriffe in die Grundrechte der Bürger behandeln.

Corona-Rat nur von „echten“ Experten

Das Schreiben des Präsidenten war über die Internetseite achgut.com bekannt geworden. In dem am 3. Mai verfassten Brief legt Wolting seinen Mitarbeitern nahe, bei der Beurteilung des Impfstoffes nur „echten“ Experten zu vertrauen. Er warnt sie „vor der Illusion“, eine Entscheidung gegen die Impfung werde „ganz unproblematisch hingenommen“ und skizziert aus seiner Sicht, wie es mit Ungeimpften in Deutschland weitergehen wird.

„Bereits in wenigen Wochen werden die Geimpften in der Mehrheit sein, unser Land wird (für sie) noch im Sommer großflächig wieder öffnen“, ist zu lesen. „Unabhängig von der eher akademischen Frage, ob nun nicht Geimpfte Nachteile oder Geimpfte Vorteile haben werden, laufen wir absehbar auf eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zu, in der die eine Gruppe bei allen denkbaren Veranstaltungen und Vergnügungen nur kurz den digitalen Impfnachweis vorzeigt, während sich die anderen mühevoll und zeitraubend mit einem tagesaktuellen Negativ-Schnelltest anstellen und dann noch ihre Kontaktdaten angeben müssen.“

Ein „lieber nicht“ ist inakzeptabel

Die Schnelltests werde es in dieser Form auch nicht mehr lange geben, prophezeit der Jurist. „Zumindest nicht kostenlos: die Testzentren in den Städten werden schließen und die Arbeitgeber werden von ihrer Verpflichtung entbunden werden, die Tests regelmäßig zur Verfügung zu stellen. Weshalb sollte das auch fortgesetzt werden, wenn die teuerste Impfung billiger ist als fünf Schnelltests? Und für jeden Einkauf, jedes Training im Fitnessstudio, jeden Biergartenbesuch im Sommer und jede Liftfahrt im Winter einen Schnelltest zu machen, wird teuer werden und Zeit kosten.“

Gleichzeitig betont der Präsident, dass er niemanden zur Impfung verpflichten wird, verkündet aber gleichzeitig sein Bedauern darüber, dass dies nicht möglich ist, weil die gesetzlichen Regelungen dafür fehlen. „Diese Kraft wird der Staat vermutlich nicht aufbringen“, schreibt Wolting. Und zu seinen Mitarbeitern: „Es sollte bitte niemand darauf vertrauen, dass ein schlichtes ,lieber nicht, ich warte auf die Langzeituntersuchung der Impffolgen’ dauerhaft Akzeptanz finden wird. Denn hinter Plexiglas-Trennscheiben wird wohl kaum jemand sein weiteres Leben verbringen wollen.“

Richterverein stellt sich hinter Wolting

Der Landesvorsitzende des Sächsischen Richtervereins Reinhard Schade kann in diesen Äußerungen keine Drohung erkennen. „Der Präsident des Amtsgerichts Leipzig hat in seinem Impfaufruf mit deutlichen Worten auf die Konflikte hingewiesen, die entstehen, wenn Geimpfte und Nichtgeimpfte in einem Hause und insbesondere in einem Büro zusammenarbeiten“, erklärte er auf LVZ-Anfrage. „Er hat die Probleme dargestellt, mit deren Lösung sich zukünftig jede Gerichts- und Behördenleitung befassen muss und Überlegungen zu möglichen Lösungen angestellt. Er hat dabei seine Einschätzung zu den zu erwartenden Entwicklungen geäußert, wenn die Mehrheit der Bevölkerung geimpft sein wird.“

Schade widerspricht auch Befürchtungen, dass Mitarbeiter des Leipziger Amtsgerichts künftig Nachteile oder schlechtere Karriere-Chancen haben könnten, wenn sie sich nicht impfen lassen. „Über die richterliche Geschäftsverteilung entscheidet das Präsidium des Amtsgerichts“, sagt der Jurist, der Richter in der Außenkammer Bautzen des Landgerichts Görlitz ist. „Dem Präsidium gehören neben dem Präsidenten gewählte Richterinnen und Richter an. Es entscheidet durch einfache Mehrheit und ist nicht an einen Vorschlag des Präsidenten gebunden.“ Bei Richter-Karrieren könne es „kein Beurteilungskriterium“ sein, ob man sich impfen lässt oder nicht. „Ich halte das nicht ansatzweise für möglich“, so Schade. „So denkt Herr Wolting nicht.“

Wolting: Es geht nicht um Maßregelung

Präsident Wolting erklärte auf LVZ-Anfrage, er sei gegen eine gesetzliche Impfpflicht und seine Trennscheiben-Äußerung sei „ein Synonym für die aktuellen Einschränkungen“. Er habe auch nicht vor, Nichtgeimpfte zu maßregeln oder über die Geschäftsverteilung in Verfahren einzugreifen. „Ein Gerichtspräsident greift niemals in Verfahren ein, auch nicht über die Geschäftsverteilung“, so Wolting. „Ich zwinge niemanden zur Impfung, habe das auch nicht vor und möchte möglichst auch nicht organisatorisch reagieren müssen. Aber ich kann mögliche Gefahren auch nicht ignorieren - weil ich den Gerichtsbetrieb absichern muss.“

Von Andreas Tappert