Lange haben unsere Redaktion nicht mehr so viele Reaktionen erreicht wie nach der eskalierten „Querdenker“-Demo vom Sonnabend. Die meisten Leser kritisieren die Corona-Leugner scharf.

Bezug zu 1989 ist ein Schlag ins Gesicht

Die ersten Demonstrationen, an denen ich in meinem Leben teilgenommen habe, waren jene im Herbst 1989 – zu einem Zeitpunkt, als man noch mit einer Verhaftung rechnen musste. Dass man die heutigen Kundgebungen gegen staatliche Maßnahmen während der Corona-Pandemie in Bezug zu den 89-er Demos setzt, empfinde ich als Schlag ins Gesicht! Was bewegt Richter, eine solche Entscheidung zu treffen, Rechtsradikale Seite an Seite mit Menschen aller Couleur in Leipzigs Innenstadt aufmarschieren zu lassen? Wieder muss ein Großaufgebot der Polizei das Geschehen absichern. Ich habe den Eindruck, den Menschen in diesem Land geht es zu gut, sie wissen nicht oder nicht mehr, was es heißt, in Unfreiheit,Willkür und Unrechtsstaatlichkeit zu leben. Armes Deutschland!

Monika Rietzschel, per E-Mail

Friedliche Revolution wurde missbraucht

Es gab Auflagen und diese wurden von Anfang an nicht eingehalten. Wieso wurde dann die De- monstration nicht sofort beendet, sondern erst nach Stunden? Wenn in Connewitz bei einer bewilligten Demonstration auch nur ein Böller fällt, ist doch auch sofort Schluss. Noch wütender und traurig macht mich der Missbrauch unser Revolution von 1989. Diese mir sehr suspekten Personen hier in Leipzig an den Originalschauplätzen zu erleben, mit den gleichen Parolen und Kerzen in der Hand, hat mir fast das Herz gebrochen. Und ich habe Leipziger gesehen (ältere, die 89 die Ereignisse mit erlebt haben müssen), die diesen „Querdenkern“ von ihrem Fenster aus zugejubelt haben. Ich weiß, dass nicht wenige Ostdeutsche sich dieser Bewegung angeschlossen haben, doch ich habe fast nur westdeutsche Dialekte gehört (auch bei den Rednern). Sie kamen in großen Scharen aus den alten Bundesländern. Unsere westdeutschen Brüder und Schwestern haben sich bekanntermaßen seit der Wende nur wenig für uns interessiert und sich auch verhältnismäßig selten in den Osten verirrt. Auf einmal sind sie zuhauf da.

Heike Adelinia, 04275 Leipzig

Gesundheit der Polizisten wird riskiert

Das Oberverwaltungsgericht Bautzen ( OVG) hat schon mehrfach anders entschieden, obwohl die Stadtverwaltung nach Übereinstimmung mit den Verantwortlichen eine andere Entscheidung getroffen hatte. Setzen wir hier nicht auch die Gesundheit unserer Polizisten aufs Spiel? Ich erwarte eine klare Haltung: Gesundheit geht vor Demonstrationsrecht.

Hannelore Kaul, 04159 Leipzig

Wäre schön, tolle Momente festzuhalten

Es wäre schön, auch in „meiner“ LVZ von den vielen Tausend friedlich in Leipzig um den Ring laufenden Menschen zu lesen. Sicherlich hatten Sie genügend unvoreingenommene Reporter vor Ort, wenn schon mal vor der eigenen Haustür so tolle, wichtige Momente festzuhalten sind.

Sylke Däbler, 04827 Machern

„Querdenker“ sollten in Kliniken helfen

Mein spezieller „Dank“ geht an die Richter des sächsischen OVG in Bautzen, die die Entscheidung getroffen haben, dass die „Querdenker“-Demo mitten in der Stadt stattfinden konnte. Man könnte da auch Parallelen zu Entscheidungen in der Vergangenheit zu Demos von Anmeldern aus dem rechten Spektrum sehen. Ebenso gilt mein besonderer „Dank“ an die Polizei für die Rundumsicherung der sehr entspannten Demo am Roßplatz, während am Bahnhof der nicht genehmigten Demo eine „Polizeisperre“ von locker verteilten und unterzähligen Beamten gegenüber stand. Wer auf dem Bahnhof Pressevertreter kontrolliert und im gleichen Atemzug Menschen ohne Mund-Nasen-Bedeckung, die offensichtlich dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, einfach ziehen lässt, ist für mich nicht ernst zu nehmen. Man kann nur hoffen, dass dieser Sonnabend nicht als Superspreader-Tag in die Geschichte eingeht. Sonst bitte ich alle Teilnehmer der „Querdenken“-Demo, sich freiwillig in den Krankenhäusern als Pfleger zur Verfügung zu stellen – natürlich in entsprechender Schutzkleidung.

Gerd Schäfer, per E-Mail

Verstehe die Welt nicht mehr

Wir Leipziger sind bemüht, alle Maßnahmen einzuhalten, was mitunter sehr schwer fällt. Und dann wird eine Demonstration mit 20 000 Gegnern der Corona-Maßnahmen erlaubt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Den Sicherheitskräften wird Fehlverhalten vorgeworfen. Aber kann mir mal jemand sagen, wie man 20 000 Demonstranten beibringen soll, Abstand zu halten und Masken zu tragen? Ich hoffe sehr, dass auf Grund dieses Irrsinns die Zahlen in Leipzig nicht sprunghaft ansteigen, denn ich möchte bald mal meine gesamte Familie wiedersehen.

Erika Dietrich, per E-Mail

Demo gleicht „Tanz auf dem Vulkan“

„Querdenken“ im Rahmen einer „Friedlichen Revolution 2.0“ ist gegen pfründesichernde Volksvertreter und machtbesessene Politiker dringend nötig, denn von diesen wurde ein zukunftsvernichtender Reformstau angehäuft: Wahlgesetzreform, Föderalismusreform, Rentenreform, Bildungsreform und Millionärssteuer sind spätestens jetzt notwendig zum Erhalt unseres Wohlstandes. Stattdessen den Umgang mit weltweit todbringenden Viren, die wissenschaftlich nachgewiesen sind und um deren Eindämmung sich die Regierung den Empfehlungen der Virologen entsprechend bemüht, zum Inhalt von quasi maskenfreien „Querdenker“-Demos zu machen, ist maximale Unvernunft. Das erinnert an den „Tanz auf dem Vulkan“, der am Vorabend zur nationalsozialistischen Diktatur unter Verdrängung der eindeutigen Voranzeichen der Gefahr vom deutschen Volk veranstaltet wurde. Oh Gott, wirf Hirn vom Himmel!

Roland Mey, 04277 Leipzig

Justiz sorgt für einen Ansteckungsherd

In welchem Wolkenkuckucksheim leben die OVG-Richter? Es werden Gaststätten, Kneipen und Kultureinrichtungen geschlossen – verbunden mit der Gefahr, dass diese das nicht überleben. Warum? Weil viele Personen auf einer kleinen Fläche zu Ansteckungen führen können. Aber 16 000 auf dem Augustusplatz – bei angemeldeten 20 000 – sind kein Problem? Das Geschehen war voraussehbar, die Entscheidung grob fahrlässig. Wir schränken uns überall ein, um die Gesellschaft vor Ansteckung zu schützen, aber diese Richter schaffen einen riesigen Ansteckungsherd. Und: Das Recht zu demonstrieren, hat verwirkt, wer bewusst und sehenden Auges mit Faschisten zusammen auftritt.

Jörg Nega, per E-Mail

Kundgebung zeigt Egoismus auf

Man kann an der „Querdenken“-Demo sehr gut erkennen, wie unsere Gesellschaft mittlerweile entsolidarisiert ist. Tausende Menschen gehen aufgebracht, teils aggressiv, ohne Rücksicht auf Risikogruppen und Andersdenkende vor. Unsere Polizisten, die diese Demo absichern sollten, werden zu Feinden erklärt und ohne Rücksicht angegriffen. Der Egoismus der Teilnehmer ist so groß, dass es ihnen egal ist, wenn in ihren Reihen Nazis und „Covidioten“ mitlaufen, die Schilder von Virologen und demokratisch gewählten Politikern in Sträflingsanzügen hoch halten und damit offen zur Gewalt gegen Andere aufrufen. Man muss nicht unbedingt studiert haben, um zu erkennen, dass es so etwas in unserer Geschichte schon gegeben hat – mit furchtbarem Ende.

Frank Michel, 04617 Rositz

Zwenkauer Vize-OBM leugnet die Pandemie

Heike Oehlert, Vize-Bürgermeisterin in Zwenkau, leitet einen Pflegedienst, leugnet aber die Corona-Pandemie. Für derartige Tätigkeiten und als Vize-Bürgermeisterin dürfte sie gar nicht zugelassen sein, da sie jegliche wissenschaftliche Erkenntnis ignoriert. Frau Oehlert, glauben Sie das sich ein Staat selbst abwürgt, wenn es nicht unbedingt notwendig wäre?

Ernst Bauer, Zwenkau

Richter müssen Folgen mit im Blick haben

Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes Gut in einer auf Gewaltenteilung beruhenden Demokratie. Aber gehört es nicht zu den Pflichten eines Richters, über das Formaljuristische hinaus die Folgen eines Beschlusses mit zu bedenken? Nach dem, was passiert ist, besteht ein erhebliches öffentliches Interesse daran, dass sich die Bautzner Richter erklären und gegenüber den Leipziger Bürgern ihren Richterspruch in voller Transparenz begründen. Wer übernimmt denn nun die Verantwortung für den Schaden, den die so legitimierte Corona-Party erzeugt hat? Sollten die Infektionszahlen in den nächsten Tagen wieder ansteigen, wäre es dann nicht der richterlichen Berufsethik angemessen, wenn sich die Beschluss-Verfasser von Bautzen beschämt vom Dienst suspendieren lassen würden?

Prof. Wolfgang Kleinwächter, 04158 Leipzig

Vernunft der Menschen ist leider begrenzt

Als Ur-Leipzigerin beschäftigt mich das Geschehen rund um die „Querdenker“-Demo in meiner Stadt. Natürlich bin ich zutiefst entsetzt und wütend. Trotz Unabhängigkeit der Richter ist die Entscheidung, die Demo auf dem Augustusplatz stattfinden zu lassen, unverhältnismäßig und völlig unplausibel. Es wird der Eindruck vermittelt, die Richterschaft lebt in einer Luftblase. Wie immer gibt es nach solchen schlimmen Ereignissen sofort Statements von mehr oder weniger prominenten Politikern. Im Vorfeld mehr Entscheidungsfreude zu klaren Gesetzgebungsverfahren, die solche Ereignisse verhindern helfen, wäre geboten. Und die Polizei ist wieder mal der Prügelknabe der Nation. Im übrigen möchte ich mir nicht vorstellen, welcher politische Diskurs losgebrochen wäre, wenn die Polizei mit Gewalt den perfiden Marsch der „Querdenker“ um den Ring, unter dem Motto der Friedlichen Revolution von 1989, aufgelöst hätte. Die Vernunft der Menschen, an die löblicherweise immer appelliert wird, ist doch leider begrenzt. Daher helfen nur ganz klare Regelungen und Gesetze, die die Einsichtigen schützen und die Uneinsichtigen in die Schranken weisen.

Rosmarie Schröder, 04157 Leipzig

Auflage war praktisch nicht durchsetzbar

Die OVG-Richter erließen zwar die Auflage, Masken zu tragen. Aber die Teilnehmer dieser Demonstration zogen ja gerade gegen dieses Gebot zu Felde – mit teilweise recht abstrusen Argumenten. Kann mir mal einer der Richter erklären, wie bei solchen Personen diese Auflage praktisch durchsetzbar sein soll? Zumal es im Vorfeld auch Gewalt-Aufrufe im Netz gegeben hatte. Eine gewalttätige Konfrontation wurde so wissentlich in Kauf genommen. Polizisten wurden sehenden Auges regelrecht verheizt.

Andreas Deutrich, per E-Mail

Prioritäten wurden falsch gesetzt

Ich habe kein Verständnis dafür, dass Läden mit Hygienekonzepten schließen müssen, aber Demonstrationen durch Politik und Gerichte zugelassen werden. Es ist ein Irrglaube, dass Abstandsregeln bei An- und Abreise eingehalten werden und sich alle an die Maskenpflicht halten. Mal sehen, wie sich die Zahlen in 14 Tagen darstellen. Für mich versagt an dieser Stelle die Politik bei der Bewältigung der Pandemie durch Fehlentscheidungen und falsch gesetzte Prioritäten.

Barbara Eilenberger, 04209 Leipzig

Große Sorge um die Familie

Viele Menschen, darunter Ärzte, Krankenschwestern, Pflegepersonal, Mitarbeiter in Laboren und Gesundheitsämtern, Virologen und nicht zuletzt unsere Regierung schuften bis an ihre Grenzen und zermartern sich den Kopf, wie die Pandemie im Zaume gehalten werden kann. Wir selbst sind in ständiger Sorge um unsere ganz alten Familienmitglieder. Wir halten uns an die Regeln und hoffen, dass sie diese Krankheit nicht bekommen. Wir gehören selbst schon zur Risikogruppe. Und auf der anderen Seite werden diese Demos erlaubt. Kann mir mal einer erklären, warum Tausende ohne Einhaltung der Regeln in unserer Innenstadt demonstrieren und ihren Blödsinn kundtun dürfen? Keiner soll mir sagen, dass das etwas mit Gesetzen und Demokratie zu tun hat. In so einer Pandemie müsste der gesunde Menschenverstand ausreichen. Bis neue Gesetze in Kraft treten können, sind viele gestorben. Nun werden all diese Demonstranten auf den Straßen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften herumlaufen. Sollten sie nicht lieber 14 Tage in Quarantäne?

Inge Gehrmann, 04420 Markranstädt

Anarchie statt ­Demokratie

Wenn Leute meinen, Demokratie bedeute persönliche Freiheit, in der sie machen können, was sie wollen, wenn sie zum Teil auch gewalttätig gegen Andersdenkende – vor allem gegen die Polizei als Ordnungsorgan des Staates – vorgehen, dann ist das eben keine Demokratie sondern Anarchie. Und wenn dann – letztlich mit verdammt hohen Kosten – die Polizei ihre Haut zu Markte tragen muss, um Schlimmeres zu vermeiden, bin ich mehr als sauer. Für solche Chaoten bezahle ich keine Steuern. Es ist mir auch völlig unverständlich, dass Juristen derar-tige Veranstaltungen zulassen, bei denen man im Vorfeld wissen musste, dass bewusst in großem Maße gegen die Auflagen verstoßen wird.

Wolfgang Wetzel, per E-Mail

Geld, das man anders nutzen könnte

Ich bin damals (1989, die Red.) unter wirklich schwierigen Bedingungen auf die Straße gegangen. Heute demonstriert quasi jeder Typ an jeder Ecke meist gegen Unzulänglichkeiten – und das auch noch oft nicht friedlich. Das alles kostet viel Geld, das man bei internen Verhandlungen besser nutzen könnte. Jeder Demonstrant stellt eine Bedrohung dar: Schon eine simple Frage an diese „Bürger“ und man muss sich schnell ducken.

Thomas Christoph, per E-Mail

