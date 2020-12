Leipziger Experte: „Das wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein“

Leipzig

Wann wird der erste Leipziger geimpft? Wie sicher sind die neuen Impfstoffe? Kommt bald ein neues Virus? Drei Professoren vom Klinikum St. Georg stellten sich beim LVZ-Talk am Dienstag aktuellen Corona-Fragen von Lesern und Usern sowie von Julia Grass und Björn Meine aus der LVZ-Redaktion. Christoph Lübbert (Chefarzt der Klinik für Infektiologie und ­Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik), Michael Borte (Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission) sowie Armin Sablotzki (Chefarzt der Klinik für Anästhesie- und Intensivtherapie am Klinikum St. Georg). Wir haben den Abend in drei Teilen aufbereitet. In Teil 2 geht es um Impfungen und Perspektiven.

Erklärten die aktuelle Corona-Lage und blickten nach vorn: die Professoren Christoph Lübbert (links, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und ­Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik), Michael Borte (Mitte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission) sowie Armin Sablotzki (rechts, Chefarzt der Klinik für Anästhesie- und Intensivtherapie am Klinikum St. Georg). Sie stellten sich den Fragen von Julia Grass (2. von links) und Björn Meine (2. von rechts). Quelle: André Kempner

Anzeige

Wann wird der erste Leipziger geimpft?

Borte: Ende Dezember könnten erste Dosen in Leipzig ankommen.

Wann ist diese Pandemie vorbei?

Lübbert: Eine Pandemie verläuft in mehreren Wellen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die zweite Welle, die wir jetzt erleben, noch wuchtiger ausfällt. Und man muss davon ausgehen, dass es nicht die letzte Welle ist. Aber: Wir kriegen ja allem Anschein nach etwas in die Hand, um das zu brechen – die Impfung. Sie bietet laut seriösen Studien eine sehr gute Schutzrate von etwa 95 Prozent – vor einer Erkrankung oder einem schweren Verlauf der Erkrankung. Wir wissen aber noch nicht genau, ob die Impfung weitere Übertragungen verhindert. Doch wenn wir es schaffen, dass wir mit diesem Mittel in der zweiten Jahreshälfte 2021 vielleicht 60 bis 70 Prozent geimpft haben und noch dazu kommt, dass dieses Mittel auch vor Übertragungen schützt, dann wird das unser Weg sein, die Epidemie zu kontrollieren – zumindest in Deutschland. Sehr optimistisch gedacht ist es vielleicht Ende 2021 soweit. Wir haben in Sachsen und Mitteldeutschland einen großen Vorteil: Die Impfbereitschaft ist hier viel höher als in Bayern oder Baden-Württemberg.

Michael Borte: Quelle: André Kempner

Was ist das Neue an den sogenannten mRNA-Impfstoffen?

Michael Borte: Seit Beginn des Jahres 2020 haben weltweit knapp 200 ernstzunehmende Impfstoffprojekte begonnen. Einige davon stehen kurz vor der Zulassung – wie eben das des US-Herstellers Moderna. Dabei werden nicht mehr abgeschwächte Viren oder deren Bestandteile eingesetzt. Man hat vielmehr einen Botenstoff mRNA isoliert, der bestimmte Proteinstrukturen des Corona-Virus codiert. Das heißt: Wenn das Mittel in die menschliche Zelle kommt, dann wird im Blut das typische Spike-Protein des Corona-Virus erzeugt. Unser Immunsystem erkennt das und stürzt sich darauf. Der Mensch bildet Antikörper und richtige Killerzellen dagegen. Es ist ein sehr elegantes Prinzip, aber man hat damit bisher weltweit keine Erfahrungen. Ich denke, die Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema wird das sehr genau prüfen. Die Strukturen dort sind mir gut bekannt. Trotzdem ist es völlig neu und nach der Phase-3-Studie mit 40 000 Probanden – die Hälfte davon waren Menschen, die nur ein Placebo erhalten haben – sind die Erfahrungen schon noch begrenzt. Positiv stimmt mich die gute Wirksamkeit. Positiv stimmt die hohe Impfbereitschaft, sie liegt laut ernsthaften Umfragen bei 60 bis 70 Prozent. Das ist genau die Größe, die wir brauchen. Bei diesem Wert werden wir die Pandemie stoppen können, aber immer noch Erkrankungsfälle haben. Anders wäre es bei noch höheren Impfraten von über 90 Prozent. Damit ließe sich die Krankheit ganz ausrotten.

Herr Professor Sablotzki , lassen Sie sich gegen Corona impfen?

Sablotzki: Ja, sofort! Wenn im Klinikum St. Georg eine Etage unter mir das Impfzentrum aufmacht, dann werde ich der Erste sein, der dort an der Tür kratzt. Wir haben eine lange Erfahrung in der Herstellung von Impfstoffen. Wir haben eine lange Erfahrung, dass Impfstoffe gut sind und viele schwere Erkrankungen aus unserem Leben wegnehmen. Über Kinderlähmung oder Pocken spricht heute keiner mehr. Wahrscheinlich werden wir unseren Enkeln einmal erzählen: Es gab da auch mal Corona, aber das haben wir weggeimpft. Warum soll das denn jetzt bei dieser Impfung plötzlich anders sein als bei allen anderen? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht immer die Realitäten verdrehen. Nicht zuerst auf den Nachteil schauen, sondern auf den Vorteil. Sehen Sie doch mal, wie viele Leute rauchen, übermäßig Alkohol oder Drogen konsumieren. Das sind Dinge, von denen wir definitiv wissen, dass sie schädlich sind. Aber bei einem Impfstoff, der extrem sicher produziert wird und viele Leben rettet, denken wir plötzlich: Ist das nicht zu gefährlich? Und dann drückt man seine Zigarette aus. Da sind die Realitäten doch klar verschoben.

Armin Sablotzki: „Bei einem Impfstoff, der extrem sicher produziert wird und viele Leben rettet, denken wir plötzlich: Ist das nicht zu gefährlich? Und dann drückt man seine Zigarette aus.“ Quelle: André Kempner

Borte: Der Impfstoff, den wir gegen die Pocken hatten, war sehr nebenwirkungsbehaftet. Die modernen Impfstoffe heute, etwa gegen Masern, sind viel sicherer. Bei den Pocken erreichte die WHO, dass drei Jahre lang weltweit geimpft wurde. Danach war die Krankheit ausgerottet, konnten die Impfungen eingestellt werden.

Jörn Olbricht fragt: Kann man Patienten, die bereits erkrankt sind, durch einen Impfstoff helfen?

Borte: Das wird bei Corona nicht funktionieren. Hier haben wir keinen therapeutischen Impfstoff, sondern ein Mittel zur Prophylaxe.

Georg Schwarz fragt: Wenn ich geimpft bin, entfällt dann die Maskenpflicht?

Borte: Das ist eine Wunschvorstellung. Wir werden erst mal bei den Masken bleiben müssen. Es werden aufgrund der begrenzten Impfdosen anfangs nur bestimmte Gruppen geimpft werden können, die der Ethikrat und die Leopoldina bereits definiert haben.

Ina Weißpflog fragt: Wann gibt es die erste Impfung beim Hausarzt?

Borte: Die ganz optimistische Prognose ist, dass wir mit den Impfzentrum erst mal für drei, vier Monate diese priorisierten Gruppen impfen. Dabei helfen auch mobile Impfteams. Danach kann die flächendeckende Versorgung auch über die Hausärzte beginnen.

Lübbert: Ich bin optimistisch – vor dem Sommer. Ob man dann aber schon flächendeckend unterwegs ist, das wird schwierig. Jede Impfung muss zweimal erfolgen, damit sie wirksam ist. Der Impfstoff von Biontech/ Pfizer muss gelagert werden bei Temperaturen unter Minus 70 Grad. Das ist nichts, was jede Hausarztpraxis sofort hinbekommt. Bei Moderna ist es ein wenig entspannter. Den kann man schon länger im Kühlschrank aufbewahren. Aber das alles ist ja auch der Grund, weshalb es die spezialisierten Impfzentren ab Mitte Dezember geben wird.

Borte: Der Impfstoff von AstraZeneca hat eine etwas geringere Wirksamkeit, lässt sich bei 2 bis 8 Grad lagern. Das bekommen auch die Hausarzt-Praxen hin. Er ist Vektor-basiert, enthält nicht krankmachende Viren, die sich in menschlichen Zellen nicht vermehren.

Rainer Fritsch fragt: Ich bin 76 und habe chronische Leukämie. Welchen Einfluss hat die Corona-Impfung auf die Leukozyten-Bildung?

Borte: Wir sollten unseren Impfkommissionen vertrauen. Sie geben auch Empfehlungen ab, welcher Impfstoff für welche Gruppen am besten geeignet ist. Zum Beispiel wurde ein Impfstoff nur bei 20- bis 60-Jährigen getestet. Den wird man einem 76-Jährigen sicher nicht empfehlen. Es gibt auch Impfstoffe, die in allen Altersgruppen getestet wurden. Leider fehlen uns dazu noch die notwendigen Daten. Sobald sie vorliegen, werden sie in der Ständigen Impfkommission ausgewertet und Empfehlungen erstellt.

Karsten Hallbauer fragt: Wie ist der Stand bei den Medikamenten zur Therapie?

Sablotzki: Das ist noch nicht überzeugend. Spezifische Therapien stehen nicht zur Verfügung. Wir haben gewisse Medikamente wie Remdesivir. Es zeigt eine gewisse Wirkung bei bestimmten Patientengruppen, bei anderen aber auch nicht. Wir haben Cortison- und andere Präparate, die in der Lage sind, eine überschießende Immunantwort einzufangen. Aber es ist alles nicht der Stein des Weisen. Bestenfalls können Sie die Sterblichkeit etwas verringern. Ich sehe am Horizont keine Substanzen , die in einer überschaubaren Zeit auch nur annähernd solche Erfolge bringen könnten wie man sie mit der Impfung erzielen kann.

Lübbert: Ich halte es sogar für möglich, dass die Zulassung für das im Moment einzige virale Mittel wieder zurückgenommen wird, weil inzwischen auch gute Studien vorliegen, die sagen: Remdesivir bringt so gut wie nichts. Dass wir innerhalb von zwölf Monaten in den Bereich des Impfens kommen, ist fantastisch. Das wäre vor 20 Jahren unvorstellbar gewesen. Das zeigt schon, wie modern Medizin heute ist. Aber ein komplett neues Medikament gegen ein neuartiges Virus zu entwickeln – das wird viele Jahre dauern. Wir können die Methoden, die Professor Sablotzki beschrieben hat, weiter verfeinern und damit mehr Menschenleben retten. Aber die durchschlagende Waffe ist absehbar allein die Impfung.

Was genau macht das Corona-Virus eigentlich so gefährlich?

Lübbert: Es wird über die Atemwege extrem leicht von Mensch zu Mensch verbreitet. Die meisten Virusträger geben es weiter, während sie keine schweren Symptome haben, sich gesund fühlen. Das macht es so tückisch., und das ist der wahre Motor der Pandemie. Jeder würde instinktiv mehr Abstand halten, wenn er sehen könnte: Der andere ist krank. Sobald man da nachlässig wird, nutzt es das Virus aus. Es hat in uns Menschen einen Rezeptor gefunden, der in vielen Organen vorhanden ist. Dadurch kann es sich im Körper ganz schnell ausbreiten. Die eigentlichen Wirtstiere sind Hufeisennasen-Fledermäuse, die in Südchina und anderswo auf der Welt leben. Die tragen Hunderte von Corona-Viren in sich. Die warten alle nur darauf, dass sie auf den Menschen überspringen können. Solange kein ökologischer Druck da ist, passiert das nicht. Aber solange wir Menschen so wenig nachhaltig leben, so invasiv in Lebensräume von Tieren eindringen und die Natur zerstören – und das tun wir weiter – solange wird diese Gefahr da sein. Und solange wird das nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Das ist eine wichtige Zukunftsaufgabe: Wir müssen unseren Lebensstil ändern.

Christoph Lübbert Quelle: André Kempner

In Europa wurde Corona vom Menschen auf Tiere übertragen. Geht das immer im Kreis weiter?

Lübbert: Wir haben das bei Nerz-Farmen in Dänemark gesehen. Dieses Virus springt auch vom Menschen auf Tiere und dann vielleicht verändert wieder zurück. Das sollte uns ein Denkzettel sein. Wir können mit der Massentierhaltung nicht so weitermachen. Wir können auch nicht sagen, Gott sei Dank kommt der Impfstoff und ein reiches Land wie Deutschland, das sich genug davon leisten kann, kriegt dann bald Ruhe rein. Dann machen wir genauso weiter wie vorher. Das wäre ein Fehler. Eine Pandemie lässt sich nur weltweit beherrschen. Einer der ersten, der das gesagt hat, war Bill Gates. Ich empfinde es als Tragik, was unsere Corona-Leugner oder Querdenker aus ihm gemacht haben. Der Mann hat frühzeitig die richtigen Dinge gesagt. Aber es wurden ihm die Worte im Mund herumgedreht.

Lesen Sie auch Teil 1 zum LVZ-Talk: „Die Patienten sterben an Corona – nicht mit Corona“

Von Kathleen Retzar und Jens Rometsch