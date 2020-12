Leipzig

Wie kommen wir durch den Corona-Winter? Um diese Frage ging es beim LVZ-Talk am Dienstag. Drei Professoren vom Klinikum St. Georg stellten sich den Fragen von Julia Grass und Björn Meine aus der LVZ-Redaktion: Christoph Lübbert (Chefarzt der Klinik für Infektiologie und ­Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik), Michael Borte (Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission) sowie Armin Sablotzki (Chefarzt der Klinik für Anästhesie- und Intensivtherapie am Klinikum St. Georg). Wir haben den Abend in drei Teilen aufbereitet. Im ersten Teil geht es um die aktuelle Lage auf den Corona-Stationen und die Belastungen des Personals, die Gefahr für junge Leute sowie das Risiko einer Infektion in Bus und Bahn.

Herr Professor Sablotzki , wie ist die Lage bei Ihnen auf der Intensivstation ?

Sablotzki: Es ist schlimmer als in der Frühlingsphase. Wir haben mehr Patienten zu versorgen. Die Ausprägung der Organversagen ist schwerer. Pflegekräfte und Ärzte sind an der Grenze der Belastbarkeit. Wir gehen davon aus, dass das noch nicht das Ende ist – wenn wir sehen, wie es in anderen Regionen in Sachsen aussieht.

Was ist die besondere Herausforderung in der Intensivbehandlung von Corona-Patienten?

Sablotziki: Wir haben die Isolationspflicht: Sie müssen immer in einer Schutzkleidung arbeiten sowie mit Brille und FFP-Maske. Das bringt physische Belastungen mit sich. Die Behandlung der Patienten ist extremst pflegeintensiv. Es werden zurzeit alle beatmet. Sie sind müssen mehrmals am Tag umgelagert werden – vom Bauch, auf die Seite, auf den Rücken. Viele sind an Organersatzverfahren angeschlossen. Oft sind davon die Nieren betroffen. Diese Patienten können keine Minute aus den Augen gelassen werden.

Herr Professor Lübbert , wie hat sich die Lage auf Ihrer Infektionsstation in den letzten Tagen entwickelt?

Lübbert: Es ist eine langsame Entwicklung. Jeden Tag kommen zwei, drei Patienten mehr als am Tag davor. Das ist nicht die Tageskatastrophe, aber in der Gesamtschau ist es eine kleine Katastrophe. In meiner Klinik gibt es 44 Planbetten. Davon haben wir frühzeitig erst 22, dann 32 Plätze nur für Corona umgewidmet. Und die sind unablässig voll. Meine Mitarbeiter arbeiten unablässig seit März, bis auf die Sommermonate Juli und August, nur noch mit kompletter Schutzausrüstung. Das ist extrem belastend. Eine Mitarbeiterin kann im Moment mehr arbeiten, weil ihre Haut nicht mehr mitmacht. Und Sie sind nach so einer Schicht einfach physisch fertig. Sie bekommen zwar Luft durch die Maske, aber es ist anstrengender. Ich habe größten Respekt, vor allem vor dem Pflegepersonal. Die 32 Betten haben wir jetzt nochmal auf 50 erweitert – mit Hilfe von Kollegen aus anderen Stationen. Wir müssen nun sogar Pflegepersonal weiterbilden.

Beschreiben Sie einmal einen Krankheitsverlauf. Wann muss ich ins Krankenhaus , wann auf die Intensivstation ?

Lübbert: Sieben von acht Patienten haben einen leichten Verlauf. Am Ende der ersten Erkrankungswoche kann es aber ernst werden. Wer zunehmend Atemnot hat, muss auf jeden Fall zum Arzt – und vielleicht in die Klinik. Manche fühlen sich zwar noch gut, aber denen geht es objektiv schon schlechter. Sechs Prozent aller Coronapatienten müssen ins Krankenhaus, ein bis zwei Prozent landen auf der Intensivstation.

Wie schlimm ist es in Leipzig und in Sachsen wirklich?

Lübbert: Wir kommen nicht von den hohen Zahlen runter. Diese Zahlen versauen uns auch die Weihnachtsfeier. Wir hatten noch Hoffnung, dass wir es mit einem leichten Lockdown schaffen, aber wir werden nicht so feiern können, wie wir es gewohnt sind.

Obwohl wir härtesten Maßnahmen landesweit haben?

Lübbert: Die Effekte sehen wir erst in zehn bis 14 Tagen. Aber mehr als 50 Prozent der Übertragungen finden unter Menschen statt, die sich gar nicht oder nur leicht krank fühlen. Und dann hält man auch nicht immer den Abstand ein oder vergisst die Maske. Das verzeiht das Virus nicht.

Christoph Lübbert Quelle: André Kempner

Schauen wir einmal in andere Teile der Welt – zum Beispiel nach Südostasien . Dort gibt es weniger Neuinfektionen. Was machen die besser?

Lübbert: Sie haben dort zu Beginn ganz entschlossen gehandelt und nicht gewartet. Sie haben Grenzen geschlossen, das geht in Deutschland nicht. Es ist einfacher Taiwan abzuschotten. als einen Staat mitten in Europa. Und: Die Menschen in Asien kennen Epidemien und Pandemien und tun sich leichter Masken aufzusetzen; es gibt dort auch eine bessere Kultur des Miteinanders, weniger Egoismus und mehr Verzicht. Es gab dort 2002/03 das Sars-Virus mit einer Sterblichkeitsrate von 9,7 Prozent. Die Leute wissen, das ist was Ernstes. Europa hat lange Schwein gehabt. Für uns ist es die erste Pandemie seit der Spanischen Grippe 1918/19.

Streiten wir zu viel über die Maske?

Lübbert: Eine Diskussionskultur ist gut. Aber es gibt eine klare Studienlage, die besagt: Masken helfen. Dann ist auch mal Schluss mit dem Diskutieren, und die Maske wird aufgesetzt.

Dr. Eberhard Gerland fragt: Könnte man auf Lockdowns verzichten, wenn flächendeckend an alle Leute FFP-2-Masken verteilt werden?

Lübbert: Wenn die Leute sie richtig aufsetzen, dann wären Lockerungen möglich. Aber jeder, der versucht hat die FFP2-Maske die ganze Zeit auf Arbeit zu tragen, weiß wie schwer das ist. Eigentlich wurde sie dafür entwickelt, dass man sie in bestimmten Situationen aufsetzt. Einen ganzen Tag halten die meisten Menschen nicht durch. Unsere Strategie ist das impfen.

Eine Frage wird in den sozialen Netzwerken heftig diskutiert: Sterben die Leute an oder mit Corona?

Sablotzki: Sie sterben an Corona. Dahinter setze ich ein ganz großes Ausrufungszeichen. Das Virus verursacht andere Krankheitsvorgänge und andere Funktionsstörungen der Organe. Es kommt zu einer enormen Aktivierung des Gerinnungssystems, Lungenembolien können auftreten.

Lübbert: Das ist durch Autopsie-Studien bestätigt: 80 bis 90 Prozent aller versterbenden Corona-Patienten sterben an Corona und den komplexen Folgen. In der ersten Welle sind in Deutschland auf Intensivstationen 53 Prozent derer, die beatmet wurden, gestorben – an Corona. Von denen, die ein Mehrorganversagen hatten sind 73 Prozent gestorben. Manche Menschen denken immer noch: „Wenn es mich doch schwer erwischt, werde ich ein paar Tage beatmet und dann ist alles gut.“ Aber so ist das nicht. Wenn es so weit kommt, dann wird es sehr ernst.

Sablotzki: Alle Patienten, die auf unserer Station an Corona verstorben sind, wären an ihren anderen Erkrankungen zu diesem Zeitpunkt nicht verstorben und hätten eine Aussicht von x weiteren Lebensjahren gehabt. All die, die überlebt haben, haben einen dramatischen Verlust an Lebensqualität erlitten, die sie auch wahrscheinlich nicht wieder erreichen. Es entstehen gravierenden Folgeschäden, etwa des Nervensystems, der muskulären Belastbarkeit des Herzkreislaufsystems und der Lunge. Es gibt einen sehr hohen Anteil der Patienten aus dem Frühjahr, die sich einer jahrelangen Rehabilitation werden unterziehen müssen. Und wir wissen noch nicht, ob sie den Zustand vor der Erkrankung jemals wieder erreichen.

Armin Sablotzki: „Die Menschen sterben an Corona – nicht mit Corona. Dahinter setze ich ein ganz großes Ausrufungszeichen. Quelle: André Kempner

Gerade junge Menschen sagen: Das ist alles sehr schlimm, trifft mich aber eher nicht.

Sablotzki: In meinem letzten Notarztdienst habe ich einen 40-Jährigen von zu Hause abgeholt, der hatte noch eine Sauerstoffsättigung von etwas mehr als 80 Prozent. Dieser Patient wäre an diesem Tag ohne Corona definitiv nicht krank geworden und hätte nicht auf eine Intensivstation gemusst. Und er hätte wahrscheinlich keine Folgeerkrankung davon getragen. Die Jüngeren, die normal im Leben stehen, haben größten Probleme, wenn die Lebensqualität sinkt.

Borte: Die Hauptinfektionszahlen in Leipzig sind momentan in der Gruppe der 20- bis 40-Jährigen. Ich denke, eine Ursache dafür ist auch, dass das solidarische Verhalten gerade in dieser Gruppe rückläufig ist. Man sieht immer wieder Ausrutscher, illegale Treffen. Das behindert uns sehr.

Stefan Hirsch fragt, weshalb der PCR-Test, der keine medizinische Diagnose sei, von Politik, Medien und Medizinern als Goldstandard dargestellt wird?

Lübbert: Es gibt einen Goldstandard, das ist der PCR-Test. Er ist sehr teuer und aufwändig. Aber er muss nur richtig durchgeführt werden. Das erlaubt dann zu 80 bis 97 Prozent eine korrekte Diagnose. Das ist fantastisch! Es sind Fake-News, die durch die sozialen Netzwerke gehen. Ein wenig schlechter sind die Anti-Gentests. Die sind einfacher in der Handhabung, aber auch günstiger.

Borte: Eine ähnlich gute Sensitivität hat der Gurgeltest. Es wird mit einer Flüssigkeit gegurgelt und dann mittels PCR untersucht.

Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko in Bahnen und Bussen – auch über Haltestangen oder Türknöpfe?

Lübbert: Die ehrliche Antwort ist: Das weiß keiner so genau. Ich glaube, das Risiko wird überschätzt. Wenn es dort ganz voll ist, wird das Ansteckungsrisiko nicht Null sein, auch wenn alle die Maske richtig tragen. Aber die Türen gehen an jeder Haltestelle auf, an den Endstellen wird auch stoßgelüftet. Man kann das Restrisiko nur verringern, indem sich jeder vorbildlich verhält. Und Hochrisikogruppen sollten die Hauptverkehrszeiten meiden. Das Virus wird vor allem durch Tröpfchen und Aerosole übertragen. Kontakte und Schmierinfektionen spielen auch eine Rolle, aber das sind wahrscheinlich weniger als zehn Prozent der Ansteckungen. Trotzdem: Man sollte vorsichtig sein und mit Seife oder Desinfektionsmitteln reinigen.

Von Kathleen Retzar und Jens Rometsch