Der Stift des Leipzigers Schwarwel ruht selten. Neben Comics, Trickfilmen und Illustrationen zeichnet der 53-Jährige täglich politische Karikaturen. Nach zwei Jahren Pandemie hat er eine Auswahl getroffen und die bissigsten Kommentare in zwei Büchern veröffentlicht: „Mein Leben mit Corona“ und „Mein Leben ohne Corona“ heißen die zwei kleinen Druckerzeugnisse. Obwohl in der Buchbindung getrennt, bieten sie gemeinsam einen Rückblick auf eine Zeit im kollektiven Ausnahmezustand zwischen Virus, Wahl und Klimakrise.

Warum überhaupt zwei Bücher? „Mit oder ohne Corona lässt sich natürlich nicht trennen, wie in vielen der Karikaturen in beiden Bänden auch deutlich wird“, sagt der Künstler. Natürlich hatte die Pandemie auch Auswirkung auf die Bundestagswahl, ist das Erstarken des Rechtsextremismus auf Demonstrationen nicht ohne Viruslage zu erklären. Allerdings werden mitunter auch Dinge zusammengebracht, die eigentlich gar nicht zusammengehören, findet Schwarwel. Deshalb trotz allem die inhaltliche Trennung in zwei Büchern. Wer in beide schaut, kann anhand der Daten unten den Illustrationen zumindest auch Paralleles finden: So debattierte Deutschland im Juni 2021 beispielsweise über Regenbogenfarben zur Fußball-EM, während Selfies mit Impfplaster zum Social-Media-Trend wurden.

Kartoffeln und Klimawandel

Viele der illustrierten Themen in den Büchern wiederholen sich – was bei zwei Jahren im Corona-Schatten natürlich kein Wunder ist. „Das hat mich schon genervt, weil es vor allem unglaublich viele Wiederholungen der Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gab und die Lernkurve im Vergleich zum angesammelten Faktenwissen nicht sonderlich in die Höhe ging“, sagt der Zeichner. So muss die Kartoffel in Schwarwels Karikaturen auch immer wieder für rechtsextreme Umtriebe auf Corona-Demos herhalten, zeigen sich parallel aber auch Umweltkatastrophen immer wieder als Konsequenz unentschlossener Politik.

Rückblickend am meisten mag Schwarwel aus dieser Zeit seinen Kommentar zum Selbstvergleich mancher Corona-Demonstrierender mit den Opfern des Nationalsozialismus. „Den Anne-Frank-Vergleich fand ich bodenlos, weshalb ich sehr froh bin, dass mir dazu eine Karikatur eingefallen ist, die den Sachverhalt nicht so verbissen, sondern eher locker aufgegriffen hat. Dadurch tuts richtig weh“, so der 53-Jährige.

Die Tinte trocknet, die Relevanz bleibt

Auch seine Illustration des gestrandeten Container-Schiffs „Ever Given“ im Suezkanal als Symbol für die festgefahrene „Evergreen“-Umweltpolitik sowie sein Kommentar zu Doppelstandards bei der Bewertung von Links- und Rechtsextremismus in Sachsen mag er selbst gern: „Die brennende Mülltonne ist natürlich schwerstes Lokalkolorit, weil sich die Karikatur um ein Ereignis dreht, das vor dem Fenster meiner Arbeitsstätte stattgefunden hat. Gleichzeitig hat die Karikatur aber nach wie vor Relevanz, wie man an dem aktuellen Diskurs um unsere Bundesinnenministerin sehen kann“, so Schwarwel mit Verweis auf die aktuellen Rücktrittsforderungen an Nancy Faesers (SPD), weil sie einen Text für ein antifaschistisches Magazin geschrieben hat.

Am Beispiel lässt sich gut erkennen: Auch wenn nun gedruckt, sind beide Bücher von Schwarwel kein Abschluss. Auch in dieser Woche erscheint wieder jeden Tag ein illustrierter politischer Kommentar von ihm. „Als Karikaturist habe ich keine Wünsche an die Zukunft. Ich nehme das, was da ist“, sagt er. Die noch immer eher eingeschränkten Themen nimmt er dabei als Herausforderung an. „Gern kommentieren würde ich mehr soziale Themen, weshalb ich jeden Tag gucke, ob es ein sozial relevantes Thema soweit an die Oberfläche schafft, dass man ein paar Leute mit einer Karikatur dazu zusätzlich dafür sensibilisieren kann.“

