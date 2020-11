Leipzig

Die Corona-Gegner und Anhänger der Initiative „ Querdenken“, gewaltbereite Rechtsextreme eine diffuses Demonstrationsgeschehen hat die Stadt ein Wochenende in Atem gehalten. Was alles passiert war und wie es weitergehen wird.

Wie das OVG Bautzen die Genehmigung der Demonstration begründet?

Die Aufregung begann am Sonnabend, als das Oberverwaltungsgericht in Bautzen überraschend den Beschluss des Verwaltungsgerichtes Leipzig vom Freitag kassierte, das die Demonstration aus der Innenstadt auf die Neue Messe verlegen wollte. Die Bautzener Richter entschieden anders. Unter Hinweis auf die coronabedingten Auflagen gewährte das OVG dem Veranstalter, die Kundgebung mit maximal 16.000 Teilnehmern durchführen zu dürfen. Das Gericht begründet ihre Entscheidung im Wesentlichen mit einer ausreichend großen Fläche für die angemeldete Zahl an Teilnehmern. Die Begründung aus Bautzen sorgte gleich für neue Irritationen.

Welche Konsequenzen zieht der Freistaat Sachsen ?

Die Ereignisse des Wochenendes ließen die Staatsregierung die Konsequenz ziehen, die Corona-Schutzverordnung erneut anzupassen. Dernach soll es künftig nicht mehr erlaubt sein, Demonstrationen mit mehr als 1000 Teilnehmern anzumelden und durchzuführen. Bisher sah die sächsische Corona-Schutzverordnung keine Begrenzung bei Versammlungen vor.

Wie reagieren die Leipziger auf die Ereignisse?

Es herrscht viel Unverständnis für die Entscheidung, die Demonstration überhaupt stattfinden zu lassen. Viele LVZ-Leser äußern ihre Kritik, dass für die Wirtschaft, die Kultur und jeden Einzelnen klare Pandemie-Regeln gelten, für die „Querdenker“ aber offenbar Narrenfreiheit herrsche – Zehntausende trugen am Samstag keine Schutzmasken und hielten Mindestabstände nicht ein.

Wie viele Demonstranten waren am Samstag in Leipzig ?

Die Zahl variiert stark. Die Initiative „Durchgezählt“ schätzte die Teilnehmerzahl auf 45.000. Die Behörden gehen von 20.000 Teilnehmern aus, auf Seiten des Veranstalters war von bis zu 60.000 Menschen die Rede, die in die Innenstadt strömten. Denen standen in der Spitze bis zu 3200 Polizeibeamte aus neun Bundesländern gegenüber.

Warum wurde die Kundgebung auf dem Augustusplatz beendet?

Die Versammlungsbehörde entschied nach folgenloser Aufforderung an den Veranstalter, für die Einhaltung der Corona-Auflagen zu sorgen, die Versammlung nach zweieinhalb Stunden zu beenden. 90 Prozent der Corona-Gegner trugen keine Mund-Nasen-Schutzmaske, auch der Mindestabstand auf dem Augustusplatz wurde nicht überall eingehalten. Eine tatsächliche Auflösung im Sinne einer Räumung des Augustusplatzes erfolgte jedoch nicht. Die „ Querdenken“-Anhänger zogen unmittelbar auf den Innenstadtring.

Wie konnte es zum Aufzug auf dem Innenstadtring kommen?

Ihr Ziel, wie zur Friedlichen Revolution 1989 auf dem Innenstadtring zu marschieren, haben sich die „Querdenker“ mit massivem Druck auf die Polizei erzwungen. Teils führten gewaltbereite Hooligans und Kräfte der mitteldeutschen Neonaziszene den Aufzug an und warfen Flaschen und Pyrotechnik gegen die Einsatzkräfte. Die Polizei gab den Druck nach, auch weil man das letzte Mittel der Gewalt gegen Demonstranten als unverhältnismäßig einstufte, wie Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze erklärte.

Welche Verstöße und Straftaten wurden registriert?

Mehr als 100 Straftaten, 140 Ordnungswidrigkeiten, dutzende Festnahmen und Menschen in Gewahrsam bilanzierte die Polizei. Die Beamten registrierten 102 Straftaten von 89 Beschuldigten, unter anderem einen schweren Landfriedensbruch, zehn Landfriedensbrüche, 14 tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte, neun Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte, 13 Körperverletzungen und elf Sachbeschädigungen. 13 Menschen wurden festgenommen, 18 kamen in Gewahrsam.

Welche politischen Reaktionen gibt es auf das Wochenende?

Die Folgen auf und der Umgang mit den Geschehnissen in Leipzig haben in ganz Deutschland für harsche Kritik gesorgt – vor allem aus den politischen Reihen. Nachdem Innenminister Roland Wöller ( CDU) in einem Statement den Polizeikräfte für die Absicherung eines „friedlichen Verlaufes“ dankte, schlugen die Wogen im politischen Dresden hoch. Aus den Reihen von Grünen und SPD gibt es Rücktrittsforderungen. Auch das Presseecho in Deutschland ließ kein gutes Haar an den Ereignissen der „größten Corona-Party Sachsens“, wie die „ Querdenken“-Demo auch genannt wurde.

Was war in Connewitz los?

Während in der Innenstadt die „Querdenker“ demonstrierten, eskalierte im Stadtteil Connewitz erneut die Lage. Flaschen und Steine flogen auf Einsatzkräfte. Wasserwerfer, die am Innenstadtring nicht zum Einsatz gebracht wurden, kamen in der Wolfgang-Heinze-Straße zum Einsatz, um in Brand gesteckte Barrikaden zu löschen. Bis zu 500 gewaltbereite Personen hätten in Connewitz Angriffe auf Gebäude und Mitarbeiter der Polizei gestartet.

Wie geht es jetzt weiter?

Politik und Polizei haben eine umfangreiche Aufarbeitung der Geschehnisse angekündigt. Nach Ansicht von Leipzigs Polizeisprecher Olaf Hoppe kann „das die ganze Woche dauern“. Im Leipziger Stadtrat am Donnerstag soll es eine aktuelle Stunde zum Thema geben.

Von Thomas Lieb